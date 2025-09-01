Salvador López Orland, elegido como nuevo director general de Recordati España

Recordati España tiene un nuevo director. Así, es tal y como ha informado la farmacéutica italiana, Salvador López Orland será el nuevo director general de la filial española para el área de Specialty & Primary Care.

Todo esto coincide con un momento estratégico clave para la compañía, marcado por el refuerzo de su presencia en el área cardiovascular.

Con más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico, Salvador López ha ocupado puestos de responsabilidad en diferentes países europeos y ha liderado proyectos de transformación y expansión internacional.

Antes de incorporarse a Recordati, desempeñó el cargo de General Manager para Iberia en Amarin, compañía en la que lideró el lanzamiento de Vazkepa (medicamento que reduce el colesterol en sangre y evita enfermedades cardiovasculares) tanto en España como en Portugal.

"Es un orgullo liderar Recordati en España y tener el privilegio de dirigir a un equipo que, con su labor diaria, contribuye y genera un impacto positivo en la calidad de vida de miles de pacientes y sus familias, gracias a un porfolio de 48 productos con más de 90 presentaciones que Recordati comercializa en España", ha manifestado.

Y así, ha continuado expresando que esta nueva oportunidad coincide, además, "con la celebración de los 30 años de la presencia de Recordati en España, primer país en el proceso de internacionalización de la compañía", ha continuado.

Además, Salvador subraya que "los resultados son una consecuencia, no el objetivo, de tener las personas apropiadas, la cultura de empresa que permita que el talento brille y un liderazgo centrado en el bienestar de sus colaboradores".

Acuerdos

Este nombramiento se produce a la vez que la farmacéutica ha firmado un acuerdo de licencia y suministro exclusivo con Amarin para la comercialización de Vazkepa en 59 países, principalmente en Europa.

Vazkepa está indicado para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes adultos tratados con estatinas que presentan un alto riesgo cardiovascular, con triglicéridos elevados y que tienen enfermedad cardiovascular establecida o diabetes con al menos un factor de riesgo cardiovascular adicional.

Ha sido incorporada como opción terapéutica en múltiples guías de tratamiento y posicionamientos científicos gracias a su sólido conjunto de datos clínicos.