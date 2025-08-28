Muface afronta el "alta masiva" en la mutualidad de más de 23.000 docentes en enseñanza no universitaria

Los últimos datos de Muface revelaban que los funcionarios atendidos por la sanidad privada habían caído hasta los 992.789, 64.000 afiliados menos que antes de la crisis que atravesó la mutualidad hasta cerrar el nuevo concierto de atención sanitaria.

Pero septiembre está a la vuelta de la esquina. Y estos números pueden corregirse al alza gracias a la remesa de nuevos trabajadores que llegan en el ámbito de la enseñanza pública.

Muface prevé captar más de 23.200 nuevas afiliaciones en septiembre. Se trata de docentes que se han ganado su plaza a través de las correspondientes oposiciones en las comunidades autónomas.

Se trata de un "proceso de alta masiva" para el que la mutualidad se ha estado preparando, y reforzando, en las últimas semanas.

Actualmente, el 63% de los mutualistas son personal docente de enseñanza no universitaria, 427.867 en total.

Pasos

Según recoge en una comunicación Muface, cada servicio provincial realiza la gestión de las nuevas afiliaciones en el momento del nombramiento o toma de posesión del docente, "ya que ese es el momento de su alta como mutualistas obligatorios".

Así, a partir de la próxima semana, Muface remitirá a cada nuevo docente funcionario un correo electrónico cuando sea efectiva su alta.

"Será entonces cuando los nuevos mutualistas deberán tramitar su opción de asistencia sanitaria". Elegirán entre una de las entidades concertadas del ámbito privado (Adeslas o Asisa) o la asistencia sanitaria pública que proporcionan los servicios públicos autonómicos de salud.

"Esta opción debe gestionarse obligatoriamente ante la mutualidad, sea cual sea el tipo de aseguramiento anterior del o la titular, para seguir recibiendo asistencia sanitaria sin interrupción".

Este paso "debe hacerse lo más pronto posible, de modo que pueda completarse el trámite con la mayor agilidad, corregir -si es el caso- los datos de contacto que sean erróneos o incompletos, y poder proceder a continuación a solicitar el alta de familiares o personas beneficiarias que cumplan con los requisitos para ello".

Estos trámites deberán gestionarse electrónicamente a través de la sede electrónica de Muface.