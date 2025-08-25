Ibuprofeno, doxiciclina y sertralina: qué fármacos debes evitar si vas a tomar el sol en la playa o la piscina

Tomar un simple ibuprofeno requiere ciertas cautelas, unas precauciones que también hay que tener en la playa o en la piscina. Algunos fármacos causan efectos perjudiciales sobre la salud de las personas si estas se exponen al sol una vez que los hayan ingerido.

Se trata de los medicamentos fotosensibilizantes, que son aquellos que, combinados con las radiaciones solares, pueden provocar reacciones adversas en el organismo.

Según datos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, hay alrededor de 200 fármacos fotosensibilizantes que pueden provocar reacciones alérgicas.

Entre ellos, se encuentran varios antibióticos, antidepresivos, antihistamínicos, antiinflamatorios o antipsicóticos, entre muchos otros.

Así, los farmacéuticos destacan que entre los más frecuentemente usados por la población se encuentran los siguientes:

Antibióticos: fluoroquinolonas, como ciprofloxacino o levofloxacino; macrólidos, como azitromicina; tetraciclinas, como doxiciclina.

Antidepresivos: duloxetina, fluoxetina, sertralina o amitriptilina.

Antiinflamatorios no esteroideos: el ibuprofeno o diclofenaco, entre ellos, incluyendo también las formas de aplicación tópica, como cremas o geles.

Antihistamínicos: ebastina, loratadina o cetirizina, incluyendo los que se administran por vía tópica, como la difenhidramina, usada para picaduras de mosquitos.

Antihipertensivos: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (enalapril, captopril, lisinopril o ramipril); antagonistas de los receptores de angiotensina II (candesartán, losartán o valsartán).

Antipsicóticos: olanzapina, aripiprazol.

Retinoides: isotretinoína o ácido retinoico.

Hipolipemiantes: las estatinas (atorvastatina, lovastatina, pravastatina o simvastatina).

Diuréticos: furosemida, hidroclorotiazida.

A esta lista hay que añadir otros productos que pueden producir reacciones adversas, como determinados artículos cosméticos que contienen colorantes, perfumes, esencias de limón o lavanda, o compuestos como retinol o ácido glicólico.

En esos casos, desde el Consejo aconsejan usarlos por las noches y aplicarlos con una alta protección solar por el día.

Reacciones

Desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, aclaran que los medicamentos fotosensibilizantes pueden ocasionar dos tipos de reacciones: las fototóxicas y las fotoalérgicas.

Las primeras son las más frecuentes. Se producen en personas que usan altas dosis de un fármaco fotosensibilizante y aparecen inmediatamente tras la exposición solar.

Se manifiestan como una quemadura solar exagerada, con sensación de ardor. Y a veces, se forman hasta ampollas y urticaria. El efecto que produce varía según la persona, ya que depende de varios factores como la absorción, el metabolismo o el tipo de piel, entre otros.

En cambio, las fotoalérgicas, que son más raras, surgen tras la aplicación de medicamentos tópicos (pomadas, geles, etc.). Su origen provoca una reacción fotoquímica tras la exposición a la radiación solar.

Se manifiestan tras varias horas de la exposición al sol (12-72 h) en forma de dermatitis de contacto, con erupción tipo eccema, hinchazón y picor, pudiendo extenderse más allá de la zona de piel expuesta al sol.

Igualmente, desde las farmacias instan a la población a que no dejen de tomar su medicación por miedo a sufrir una de estas reacciones sin consultar antes con su médico o farmacéutico. "No continuar con los tratamientos puede ocasionar recaídas y un mal control de la enfermedad para la que ha sido prescrita", aclara el Consejo de Farmacéuticos en un comunicado.