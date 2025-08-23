El negocio de los 'headhunters' sanitarios: así buscan especialistas para hospitales privados hasta en Arabia Saudí

Ante la escasez de profesionales, los grandes grupos hospitalarios privados buscan médicos y enfermeras para cubrir sus plantillas. Una oportunidad que abre todo un negocio a los headhunters: los cazadores de talento sanitario.

Estos actúan como puente entre las empresas y los profesionales de la salud y se encargan de conseguir el perfil adecuado que demandan estos hospitales.

Las empresas cazatalentos se llevan, al menos, un 5% del salario bruto anual de estos profesionales. A veces, la comisión puede llegar hasta un 18%. Aunque "depende mucho de las condiciones que se negocien con los hospitales privados y de si el profesional tiene una larga trayectoria profesional y prestigio", aclara Leader Clinics, una de las empresas dedicadas a buscar este talento, al Observatorio de la Sanidad.

¿Y qué tipo de perfiles son los más demandados? Los grupos hospitalarios solicitan médicos y enfermeras que estén especializados. En concreto, los profesionales más buscados son los radiólogos.

"Lo que más nos piden son técnicos de diagnóstico por imagen, radiólogos, especialistas de genética. Porque se realizan muchas pruebas genéticas", cuenta Ricardo Seguí, dueño de Leader Clinics.

Para realizar pruebas diagnósticas específicas de rayos X, solicitan también muchos cardiólogos. Y luego de medicina interna y dermatólogos digestivos piden especialistas.

Por otro lado, como cuenta Seguí, se necesitan muchos urgenciólogos y pediatras (debido al pronunciado déficit de profesionales en esta área por el aumento de jubilaciones). Además, desde la irrupción de la Covid, hay mucha demanda de profesionales de psiquiatría.

Grandes hospitales

Leader Clinics proporciona asistencia a grandes grupos hospitalarios, entre ellos los que se encuentran Quirónsalud, Sanitas o HLA. Además, ofrece servicios a grupos más pequeños e, incluso, también trabaja con hospitales públicos de gestión privada, como Ribera Salud.

Ahora están más focalizados "en encontrar personal de turno de noche o para hacer guardias para un nuevo hospital en Barcelona. Llevamos ya trabajando meses para ellos y que estén listos para su apertura", cuenta Seguí.

Pero no es el único que va a abrir sus puertas, sino que hay muchos más centros que vienen de camino y van a necesitar profesionales para cubrir sus plantillas. De hecho, Sanitas tiene previsto abrir cuatro nuevos hospitales de aquí a 2029: dos en Madrid, uno en Barcelona y otro en Palma de Mallorca. Uno de ellos, el de Valdebebas (Madrid), acaba de ser inaugurado.

En cuanto al tema de los salarios que se ofrecen, depende mucho de la experiencia, el reconocimiento que tengan o las funciones que realizan.

En muchos casos, "y así está establecido", la remuneración de los médicos, especialmente de los cirujanos, depende del número de intervenciones quirúrgicas y consultas que realizan.

Y a esa remuneración se pueden añadir pluses (que elevan el salario). Es decir, si el profesional tiene cierto prestigio, además de experiencia en el extranjero (como Estados Unidos) puede negociar una mayor cantidad a estos grupos hospitalarios.

La contratación que ofrecen es otro punto importante. Como indica el fundador de Leader Clinics, la mayoría de contratos que se firman son indefinidos. Pero también hay muchos de los que se ofrecen que son temporales.

Por ejemplo, para cirugías concretas o especializadas, hay hospitales privados que recurren a ciertos cirujanos de prestigio, contratados para casos específicos. De hecho, este es uno de los servicios en los que están más focalizados últimamente, sobre todo en el extranjero.

Búsqueda internacional

También "buscamos profesionales para cubrir esa alta demanda en hospitales que están un poquito saturados y a buscar proyectos en países donde cirujanos que hacen técnicas quirúrgicas relevantes viajen al extranjero para ofrecer formaciones (de las técnicas que usan) a los equipos locales y puedan adquirir ese conocimiento", cuenta Seguí.

Además, han expandido su negocio a nivel internacional y buscan profesionales para otros países. Entre los más recientes destaca Emiratos Árabes (trabajan con el grupo Dr Sulaiman al Habib Medical Group). "En Dubái los sueldos son el doble de altos que en España. Y esto es un atractivo para los profesionales", detalla.

Muchos de estos países "quieren que les mandemos cirujanos europeos y de Estados Unidos. Y lo que más demandan son de territorios como Canadá, Francia e Inglaterra. Porque nos piden determinadas certificaciones de estudios de esos países".

En concreto, "quieren que estos profesionales pertenezcan al American Board de Canadá (tipos de certificaciones médicas específicas), es decir, que hayan estudiado allí. Eso brinda cierto prestigio a sus hospitales", continúa el dueño de Leaders Clinics.

De hecho, hay muchos que van unas semanas porque atraen a cierto personal, realizan las cirugías y luego vuelven a sus países de origen.

Como indica, la mayoría de profesionales que han captado (en los tres años que lleva en pie la empresa) son sanitarios del territorio nacional, porque es más difícil contratar a extranjeros por la ralentización del proceso de homologación de títulos.

De esta manera, "estamos viendo que cada vez hay una tendencia más fuerte entre los residentes que acaban el MIR en nuestro país: se decantan más por trabajar en el ámbito privado. Todo esto por la remuneración que se le ofrece y la sobrecarga laboral a la que están expuestos en la sanidad pública", añade.

En estos años, han logrado captar a más de 100 profesionales. Todo esto teniendo en cuenta que es una pequeña empresa con sólo dos trabajadores. Sin embargo, como ya ha indicado, están expandiendo sus servicios a nivel internacional y ya ofrecen médicos y enfermeras a países como Arabia Saudí.