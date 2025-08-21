Estas son las plazas del MIR 2026 por especialidades y las sedes definitivas para el examen

El MIR 2026 ya es oficial. Sanidad acaba de publicar en el BOE la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. El 96,5% de ellas son de titularidad pública y el 3,5% privadas.

Este año Sanidad se ha adelantado unos días (en comparación con la convocatoria del año anterior: lo hizo el 23 de agosto) para publicar la lista completa de plazas en el BOE.

Como ya contó este periódico, el examen tendrá lugar el próximo 24 de enero de 2026. Y este año, tiene una particularidad: será la convocatoria con más plazas ofertadas. En concreto, el Ministerio de Sanidad convocará 12.366 para 2026. Esto supone un aumento del 3,5% (423 plazas más), respecto al año anterior.

Medicina (MIR) se lleva el mayor número de plazas con un total de 9.276. Así, en el BOE se especifica que 8.998 plazas son de titularidad pública y 280 pertenecientes al ámbito privado. Además, 928 de ellas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

Le sigue Enfermería (EIR) como la segunda en el podio con más plazas ofertadas. Con un total de 2.279 (2.199 públicas y 80 para centros privados). Se reservan 228 plazas para población con discapacidad.

Farmacia (FIR) ofrece 362 plazas, siendo 347 plazas de titularidad pública y 15 pertenecientes a centros de titularidad privada. 36 plazas para personas con discapacidad.

Psicología (PIR): 280 plazas, 259 plazas públicas y 21 de titularidad privada. 28 de ellas se reservan para personas con discapacidad.

Química (QIR): 29 plazas, todas las plazas dependen de centros de titularidad pública. Lo mismo, 3 plazas podrán ser cubiertas por personas con discapacidad.

Biología (BIR): 83 plazas, 80 plazas de titularidad pública y 3 pertenecientes a centros de titularidad privada. 8 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

Física (RFIR): 57 plazas, 55 plazas de titularidad pública y 2 pertenecientes a centros de titularidad privada. 6 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

Además, en el BOE se recoge otra novedad. Se eliminan de la lista sólo tres sedes para realizar el examen.

En un primer momento, el grupo de trabajo de Mónica García aseguró que seis sedes serían eliminadas. Pero, ahora, tal y como se puede comprobar en el BOE sólo se suprimirán Vigo, Ciudad Real y Gerona. Finalmente, como ya comentó el Ministerio al Observatorio de la Sanidad se mantendrán León, Cádiz y Cáceres (estaban entre las sedes que se iban a quitar).

Con todo, la lista quedaría así y el examen podrá realizarse en las siguientes localizaciones: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Murcia, Albacete, Madrid, Alicante, Valencia, León, Salamanca, Valladolid, La Rioja (Logroño), Barcelona, Zaragoza, Navarra (Pamplona), Vizcaya (Bilbao), Cantabria (Santander), Asturias (Oviedo), A Coruña (Santiago de Compostela), Islas Baleares (Palma), Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria) y Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto al proceso de inscripción, las personas que se vayan a examinar deberán presentar su solicitud entre el 1 y el 12 de septiembre de 2025, ambos inclusive, a través del modelo oficial 790.

La tasa general de derechos de examen queda fijada en 31,10 euros, excepto para quienes opten a plazas de Enfermería, cuya tasa será de 23,33 euros.

El inicio del ejercicio está previsto que comience a las 14:00 horas (13:00 horas en Canarias), adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas.