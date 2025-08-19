Viagra, Ozempic, antibióticos y fármacos para la alopecia: los más vendidos en el mercado negro y cebo para estafar

La mayoría de las farmacias online esconden todo un mercado negro. La escasez de algunos medicamentos (como Ozempic) y la imposibilidad para acceder a ellos sin receta alimentan las estafas por internet. Los ciberdelincuentes ofrecen fármacos 'falsos' a un bajo coste e incluso, los utilizan de cebo para estafar a los consumidores.

Los medicamentos para la disfunción eréctil (viagras) se encuentran los primeros en el podio como: los más ofertados en estas webs ilegales. Detrás de ellos, están los antibióticos, los tratamientos para adelgazar (Mounjaro, Ozempic o Wegovy) y los que se utilizan para tratar la alopecia.

Todo esto puede tener graves consecuencias perjudiciales para la salud. En muchas ocasiones, los fármacos no tienen el principio activo anunciado o están contaminados con sustancias que pueden aumentar el riesgo de toxicidad y hasta, en el peor de los casos, la muerte.

Además, detrás de estas falsas farmacias se encuentran grandes fraudes. Adquirir los medicamentos por estas vías no sólo puede atentar contra la salud pública, sino que, además, se esconden estafas para acceder a los datos personales y robar a sus víctimas.

Estos son los datos que se extraen del último informe elaborado por Gen Digital (con datos actualizados del segundo trimestre de 2025). Las cifras reflejan que España es el tercer país, a nivel mundial, con más intentos de estafa. En concreto, se han registrado 33. 686. Sólo Francia (52.483) y Estados Unidos (39.373) están por delante.

"Con estos fraudes acceden a datos bancarios y limpian en un instante los bolsillos de los compradores. En la mayoría de los casos nunca recibirás nada y te robarán directamente los datos. En otros, peor todavía, recibes un producto, que no tiene nada que ver con lo que se anuncia", precisa Luis Corrons, especialista en seguridad de Gen Digital.

Por ejemplo, "el año pasado en Estados Unidos, se registraron hasta muertes por la ingesta de medicamentos que provenían de farmacias online falsas. Estas personas recibieron unos fármacos que tenían fentanilo, se intoxicaron y como consecuencia se notificaron un total de nueve muertes. Todos ellos, habían adquirido los medicamentos a través de este modus operandi: vendían medicación que no aparecía en la indicación del anuncio", denuncia.

Aparte de los ya mencionados, predomina la venta de otro tipo de medicamentos, según datos de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) recogidos por el Consejo de Farmacéuticos (Cgcof). En las páginas web se pueden encontrar muchas ofertas de anabolizantes, es decir, aquellos fármacos que se utilizan para ganar masa muscular.

"Toda la medicación relacionada con el estilo de vida, pérdida de peso, aspecto físico, son los más demandados en estas páginas ilegales. También, aquellos que nunca se van a poder conseguir sin receta médica en una farmacia, como son los antibióticos, los sedantes o ansiolíticos (las benzodiacepinas)", detalla Pablo Caballero, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo.

Y continúa explicando que los medicamentos sujetos a prescripción médica no se pueden vender por internet ni siquiera en una página oficial de una farmacia.

"En la web de una farmacia sólo se pueden dispensar fármacos sin receta y productos sanitarios. Entonces, si esto se detecta en una de estas páginas, todas las sospechas indican que es un medicamento ilegal", aclara.

'Modus operandi'

¿Y cómo captan a sus posibles víctimas? Los estafadores inyectan códigos en páginas web, manipulan resultados de búsqueda y usan blogs de salud que crean con Inteligencia Artificial (IA) o plataformas de reseñas falsas.

Una vez que los estafadores consiguen que el consumidor entre en la página, la web simula que es una farmacia online real con descripciones detalladas de producto o chat en directo.

Sin embargo, cuando llegas a hacer la compra es cuando aparecen las primeras alertas como solicitudes de criptomonedas o transferencias bancarias, recopilación de información personal detallada (datos bancarios, fecha de nacimiento, historial médico) o procesadores de pago sospechosos.

Como se especifica en la investigación de Gen Digital, se ha descubierto toda una red de ciberdelincuentes que ha creado más de 5.000 sitios web de farmacias falsas en todo el mundo. De esta manera, sus datos arrojan que más del 95% de las farmacias en línea operan de forma ilegal.

Medicamentos ilegales

En el territorio nacional, la Agencia Española de Medicamentos ha reflejado datos preocupantes. Y es que en 2024 (últimos datos disponibles) se incautaron 949 medicamentos ilegales.

De esos, el 82,7% corresponden a esteroides anabolizantes. El 11,7% a tratamientos para la disfunción eréctil (viagras) y el 2,4% a fármacos para adelgazar, según las cifras de la Memoria de Actividades de la Agencia Española de Medicamentos 2025.

De hecho, la Asociación Nacional de Pacientes de Apoyo para Tratamientos de Obesidad (Anato) ya destapó una estafa. Varios pacientes pagaron por adquirir dosis de Ozempic y Mounjaro a un menor precio, que finalmente no recibieron.

En el caso de ventas ilegales online, se retiraron 1.350 anuncios alojados en plataformas o redes sociales el año pasado. Además, se investigaron 153 páginas webs.

La tendencia se mantiene al alza, ya que en 2022 se detectaron 383 anuncios y se investigaron 65 páginas. De los últimos tres años, el 2023 registró las cifras más altas de publicidad fraudulenta de medicamentos, anotando 1.786 anuncios ilegales y 164 páginas rastreadas.

Todos esto se refiere a medicamentos ilegales no autorizados en España y a fármacos autorizados, pero que no cumplen con la normativa de venta online como Ozempic.

Como ya contó este periódico el pasado mes de junio, la Agencia Tributaria (AEAT) y la Policía Nacional desarticularon una organización criminal que contaba con células repartidas por toda España y se dedicaba a la comercialización ilegal de Ozempic y también a la de otros productos, como anabolizantes, hormonas y fármacos destinados a tratar la disfunción eréctil.

En esta intervención, se detuvieron a 33 personas a las que se les incautó un total de más de 300.000 dosis de 1.000 medicamentos diferentes y casi 400.000 euros en efectivo.