Radiografía de las residencias de ancianos en España: el 70% son privadas y se concentran en Cataluña y Castilla y León

Con el objetivo de dar respuesta a una fuerte demanda asistencial, el número de residencias de ancianos crece cada año. De hecho, el sector privado ha encontrado todo un negocio en estos centros: un 75% de estos son de titularidad privada. Además, Cataluña y Castilla y León son las comunidades que cuentan con el mayor número de estos centros.

En concreto, España tiene un total de 5.600 residencias, de las que 4.100 son privadas frente a las 1.500 públicas. Estas son las cifras que se extraen del último estudio del Observatorio Sectorial DBK de Informa 2025.

Todas ellas contaban con una oferta total de 402.000 plazas en 2024 (últimos datos actualizados), de las que 303.000 son privadas. De ese total, el 58,5% (177.300) corresponden a plazas privadas, frente al 41,5% de las concertadas con la Administración (126.000). Y las 99.000 restantes corresponden a las públicas.

Por territorios, Cataluña lidera el podio con más número de centros, aglutina 1.023. Le sigue Castilla y León y Madrid con 654 y 469 centros, respectivamente, según el último informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

A la cola se encuentran Ceuta y Melilla (alrededor de cuatro residencias), Islas Baleares (53), La Rioja (32) y Cantabria (61).

Con todo, el número de residencias ha crecido casi un 8% en tan sólo dos años. Destacan los 5.600 centros de 2024 frente a los 5.188 de 2022. Y si se compara con el año anterior, hay un 3% más (cuando se registraron 5.442).

A pesar de ello, el número de plazas que se ofertan no es suficiente. Como se puede extraer del informe del Observatorio, este guarismo (de plazas) ha mantenido un crecimiento anual sólo de un 1% en los últimos cuatro años.

Por lo que desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (Aedygss) reclaman que el aumento de plazas vaya en consonancia con el incremento de número de residencias debido a la alta demanda de internos.

Todo esto se debe a que España tiene una gran cantidad de población envejecida y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración.

No hay plazas suficientes

"En los tres años posteriores a la pandemia (2021, 2022 y 2023) han aumentado en 6.031 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años se ha incrementado en más de 600.000 personas en esos mismos años", destaca en un comunicado Aedygss.

A comienzos de 2024, se registraron 395.065 plazas residenciales en España, 3.510 menos que el año anterior. Desde 2014 no se había registrado un descenso interanual en el número de plazas.

De esta manera, como precisan desde la asociación, son necesarias 89.324 más para alcanzar la ratio recomendada, que se encuentra en las cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65.

Según los últimos datos de Aedygss recogidos del Imserso, hay una gran disparidad entre territorios.

De hecho, las comunidades con mayor déficit de plazas son Andalucía y Comunidad Valenciana, con 35.857 y 24.801, respectivamente.

En el lado contrario, hay seis donde sigue habiendo un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.234. Navarra, Cantabria y La Rioja son las comunidades con mayor equilibrio en su ratio de plazas por personas mayores de 65 años.

Ingresos

Sin embargo, en términos económicos, el negocio de las residencias refleja muy buenos resultados. De esta manera, generó una facturación de 5.650 millones de euros al cierre de 2024, lo que representa un 6,6% más que en el ejercicio de 2023.

El 54% del mercado total correspondió a los ingresos generados por la gestión de plazas privadas puras, seguido de las concertadas, que aportó el 36% del total. Mientras que la gestión de las residencias públicas representó, apenas, el 10% restante.

Entre los grupos privados que dominan el mercado se encuentra el Grupo Domusvi (Madrid) con 142 centros y una oferta de 19.035 plazas. También Vitalia Plus (en Zaragoza) cuenta con 68 centros y 9.926 plazas ofertadas, según se refleja en el Observatorio del Sector Privado 2025 de Fundación Idis. Por otro lado, está Sanitas Mayores (Barcelona) con 6.236 plazas y 45 centros.

Además, como ya contó este periódico, el mercado está creciendo con el objetivo de dar respuesta a esa demanda. Por lo que sólo en 2024, la inversión de este sector alcanzó los 317 millones de euros destinados a la construcción de nuevas residencias, según un informe reciente de Colliers.