El menor miedo al VIH hace que la población se 'relaje' en verano: los casos de gonorrea y clamidia se disparan un 30%

El estigma y el miedo a contraer enfermedades como el VIH ha disminuido entre la población española. Esto ha hecho que los ciudadanos se relajen a la hora de utilizar métodos de barrera para evitar infecciones.

En los últimos años, los casos de enfermedades de transmisión sexual han aumentado de manera preocupante. De hecho, en verano la situación se puede agravar debido al aumento de relaciones y el cambio en los hábitos de vida.

En la temporada estival las infecciones urinarias aumentan hasta un 30%, siendo la gonorrea y clamidia las más diagnosticadas. "La mayoría de los casos de gonorrea se diagnostican en hombres", aclara José Medina Polo, miembro de la Asociación Española de Urología (AEU) y de la sección de infecciones de la European Association of Urology al Observatorio de la Sanidad.

"En estas fechas, hay muchas más salidas y entradas, hay más contacto y una vida social más activa. Además, aparte de estas infecciones, las de orina también son muy comunes en estas fechas. Las relaciones sexuales y los ambientes húmedos (como tener un bañador mojado demasiado tiempo) impulsan su aparición", precisa Medina.

Según Medina, este aumento se debe a una menor preocupación por contagiarse de VIH a diferencia que hace décadas. Actualmente, es más frecuente que la población tenga relaciones sexuales sin utilizar métodos de barrera como el anticonceptivo.

En nuestro país existe este tratamiento oral, conocido como Profilaxis Pre-exposición al VIH (SIPrEP), que está financiado por la Sanidad pública para personas con alto riesgo de exposición. Según los últimos datos de Sanidad, más de 34.000 personas han accedido en España a este tratamiento.

Los especialistas están observando que al existir este tratamiento, hay una menor preocupación "y, por consiguiente, un mayor aumento de otro tipo de infecciones, como ya lo estamos viendo en España", aclara el urólogo.

Cifras alarmantes

Cabe destacar que según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, las cifras reflejan un aumento alarmante. En tan sólo dos años (2021-2023), los casos de gonorrea han crecido un 42,6% y los de sífilis, un 24,1%.

De hecho, en 2023 se diagnosticaron 10.879 casos de sífilis (6.613 en 2021); 36.983 de clamidia (20.507 en 2021); 34.401 de gonorrea (frente a los 15.338 de 2021); y de linfogranuloma venéreo (LGV) se reportaron 1.807 (649 en 2021).

Por edad y sexo, las tasas en hombres fueron superiores a las de las mujeres en todos los grupos de edad.

El grupo más afectado en hombres son los de 25 y 34 años (se registran 401,93 casos por cada 100.000 habitantes), seguidos de los de 20-24 años (355,60 casos por 100.000). Estos registran el 80% de los casos de gonorrea y también el 88% de los de sífilis y el 98% de LGV.

En las mujeres, las tasas más elevadas se observaron entre los 20 y 24 años (170,20 por 100.000), seguidas del grupo de 25 a 34 años (80,06 casos por 100.000). Y el 53% de las infecciones por clamidia pertenecen a este sexo.

Del total de casos notificados, un 44,2% (15.216 casos) tenían información sobre la transmisión. De ellos, un 39,3% correspondieron a relaciones homosexuales entre hombres.

Por otro lado, un 5,8% de los casos pertenecen a hombres con relaciones heterosexuales, un 17,2% a relaciones heterosexuales en mujeres, un 34,5% a hombres con transmisión sexual no especificada y un 3,2% a mujeres con transmisión sexual no especificada.

Según los datos del Ministerio, los casos de infecciones son mayores en los hombres (sobre todo en los jóvenes), sin embargo, las cifras son preocupantes en las mujeres, ya que el número ha crecido más rápido.

"Esto es así, porque en el caso de las mujeres se ha detectado que cada vez hay más concienciación con las infecciones de transmisión sexual. Hay más preocupación y consultan más", termina Medina.