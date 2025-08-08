Los MIR de Alemania y Suecia ganan 2,5 veces más que en España: sus salarios en estos países superan los 3.000 al mes

Los aspirantes que se han enfrentado y superado el correspondiente examen ya se han incorporado a su plaza MIR e iniciado sus prácticas en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Durante esta etapa, todos los residentes reciben un salario por la labor asistencial que realizan.

Sin embargo, estos emolumentos están muy por debajo de lo que cobran los profesionales en esta fase de su carrera en países como Suecia o Alemania. Durante su primer año de residencia (sin añadir guardias), estos médicos ganan más de 3.000 euros netos al mes de media.

Todos ellos cobran 2,5 veces más que los españoles, que perciben tan sólo 1.212 euros netos mensuales. Estos son los datos que se extraen del último informe del Sindicato Médico Europeo (FEMS) sobre las condiciones laborales de estos profesionales.

En concreto, en Alemania los médicos que hacen su especialización se embolsan 3.194 euros mensuales. En el caso de Suecia, llegan hasta los 3.212 euros. Finlandia se encuentra en el tercer puesto de este peculiar podio: el salario de los residentes de este país se queda en casi 3.000 euros.

Entre los farolillos rojos en materia salarial se encuentra España, con 1.212 euros mensuales. Así, los MIR patrios cobran menos que sus homólogos en Bulgaria (1.260 euros) y Grecia (1.250 euros).

Los únicos países europeos (según el estudio) en los que se paga menos que en España son Polonia, con 1.050 euros, y Albania, con tan sólo 980 euros. Así, nuestro país es la quinta región en la que menos cobran los MIR.

El informe aclara que tanto Alemania como Suecia y Finlandia ofrecen salarios netos competitivos, "con unas cifras ajustadas al poder adquisitivo que hay en cada región, lo que refleja unas condiciones de vida y de trabajo favorables".

Neto y bruto

En cambio, los MIR españoles se enfrentan a una diferencia de rentas importante, ya que cobran tanto en bruto (1.442 euros) como en neto uno de los salarios más bajos de los países europeos encuestados.

A lo largo de los últimos años, sobre todo tras la pandemia de Covid, nuestro país ha experimentado un importante aumento de la inflación. Los salarios han crecido, sí, pero menos que los precios.

Esto ha provocado una reducción de la capacidad de compra y, por consiguiente, un empobrecimiento de los trabajadores. Algo de lo que tampoco se han librado los MIR.

En España, también hay variaciones entre los sueldos de los MIR dependiendo de la comunidad autónoma donde trabajen.

El sueldo anual puede variar hasta 2.000 euros entre la comunidad autónoma donde más se cobra y la que menos. Canarias es la que más sueldo paga los residentes: 17.397 euros netos. Al final de la clasificación se encuentra Navarra con un salario de 15.517 euros. Todo esto sin incluir las guardias y analizando los MIR de primer año.

Estos son algunos de los datos que recoge el último Estudio comparativo de las Retribuciones de los Facultativos Residentes en España en 2024, elaborado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada.

Por otro lado, la diferencia máxima mensual entre las regiones es de 257 euros. En este caso, el archipiélago balear es el que más ofrece a sus residentes, con un salario de 1.351 euros mensuales. En el último lugar se sitúa, de nuevo, Navarra con 1.094 euros.

Con estos datos, desde el sindicato denuncian que los MIR han perdido poder adquisitivo desde 2009, cuando se inició la crisis financiera y punto de partida de la recogida de datos del estudio.

La pérdida retributiva llega hasta los 6.333 euros anuales en los residentes de primer año. Y se eleva hasta los 8.121 euros en los de último año (sin incluir las guardias), cantidades que corresponden a los MIR de Ceuta y Melilla.

Poder adquisitivo

En cualquier caso, la pérdida de retribución ha sido, como mínimo, de 1.713 euros anuales para los MIR de primer año y llega hasta los 3.068 euros para los del quinto. En este caso, los MIR de Madrid.

Si se añaden las guardias, las cifras se elevan. Se trata de horas adicionales a la jornada ordinaria que no se contabilizan como tiempo trabajado y suponen un incremento de la retención de IRPF de toda la nómina.

Si se añaden las guardias, la pérdida de poder adquisitivo "se eleva hasta el 30% en muchos casos", recoge el informe. De media se queda en el 14%.

Concretamente, la pérdida máxima alcanza los 8.793 euros anuales en los MIR de primer año y hasta los 11.695 en los de quinto año.