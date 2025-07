Cierre de más de 10.200 camas y planes de contingencia 'nulos': así afronta la sanidad pública española el verano de 2025

No es nada nuevo. Cada año los trabajadores de la sanidad pública española afrontan una sobrecarga laboral con la llegada del verano. Este 2025 no iba a ser la excepción. Varios sindicatos y organizaciones médicas denuncian el cierre de más de 10.000 camas hospitalarias y de quirófanos y la inexistencia de planes de contingencia ante esta situación.

En el conjunto de todas las comunidades autónomas, se cerrarán hasta 10.258 camas entre junio y septiembre, según los datos recabados por el Sindicato de Enfermería (Satse).

La escasez de recursos humanos, agravada por la parte de la plantilla que está de vacaciones o de baja, provoca un aumento de las listas de espera, y, por ende, un retraso en la atención sanitaria. Incluso en zonas costeras esto puede agravarse por el aumento de población provocado por la afluencia de turistas.

Esto no sólo provoca una demora de las citas, sino también que se tengan que suspender consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas.

Además, los profesionales sanitarios tienen que doblar turnos y encadenar guardias para cubrir, al menos, la actividad que se mantiene en los meses estivales.

En Satse estiman que, en algunas comunidades, no se sustituye a casi un 50% de plantilla. Una situación que provoca "un aumento de la sobrecarga de trabajo en unos equipos ya insuficientes durante todo el año".

"Esta es la práctica de todos los servicios de salud para ahorrar costes sin importar las consecuencias negativas que sufren pacientes y profesionales sanitarios", denuncian.

No hay sustituciones

En la temporada estival, los centros cuentan con un tercio menos de plantilla que no se cubre porque no se han creado los puestos necesarios para suplir ese déficit. O también porque no hay personal suficiente en las bolsas de contratación de las categoría más demandadas, principalmente especialistas de enfermería y medicina.

Un escenario de precariedad de profesionales que además las administraciones han empeorado este 2025. Si en mayo del año pasado se crearon 13.202 puestos de trabajo en la sanidad pública, en el presente curso la cifra se ha desplomado a 5.589, menos de la mitad, según datos de la Seguridad Social recogidos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Desde la central sindical denuncian que las regiones no han proporcionado "información explícita" de sus planes de contingencia. Sólo han proporcionado "datos disgregados por hospitales y servicios", sin que haya una estructura homogénea que permita comparar los datos con años anteriores.

"Esto impide realizar un diagnóstico claro sobre los recursos tanto materiales como humanos con los que cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS) para atender a la población durante los próximos meses de verano", critican.

Ante esta problemática, el Foro de la Profesión Médica, que aglutina a las principales organizaciones de los galenos, también muestra su preocupación.

"La escasez estructural de profesionales no puede ni debe suplirse a costa de la sobrecarga asistencial y la renuncia al derecho al descanso de los médicos que, al igual que con el resto de los trabajadores, es necesario para preservar nuestra salud física y mental, condición indispensable para poder cuidar adecuadamente a los pacientes", declaran en un comunicado.

Un plan de contingencia único

Además, el Foro ha exigido a las administraciones sanitarias competentes de cada servicio de salud que asuman su responsabilidad en la "adecuada planificación de recursos y adopten medidas eficaces y sostenibles" para garantizar la continuidad de la atención sanitaria.

Por su parte, UGT cree que es necesario que el Ministerio de Sanidad ofrezca "un Plan de Contingencia" único para todo el territorio. Y que sea solvente frente a la falta de personal en los meses de verano.

Desde el sindicato que dirige Pepe Álvarez, concretan que desde que en 2002 se completó la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, cada una toma "medidas heterogéneas en los planes de contingencia, que en todos los casos se han mostrado insuficientes".

Como suele ser habitual, el drama de los cierres de camas es más numeroso cuanto más grande es la comunidad autónoma. Y así lo reflejan los datos de Satse.

Cierres por CCAA

Andalucía cerrará 2.200 camas; Madrid, 1.539 (y sólo con los datos de ocho hospitales); Cataluña, 1.300, y Comunidad Valenciana, 910.

Aragón y Galicia clausurarán, al menos, 700 camas cada una. Mientras, País Vasco contempla cerrar de 619. En Extremadura, la cifra estimada es de 500, 373 en Castilla-La Mancha, 370 en Asturias y 317 en Murcia.

Castilla y León cerrará al menos 250 camas; Cantabria, 164; Navarra, 146; Baleares, 116, y La Rioja, 54. Canarias no se prevén cierres.

Cabe destacar que en algunas zonas costeras como Baleares sí que se han previsto refuerzos para los equipos de Atención Primaria.

"Ante la llegada masiva de turistas, en esta comunidad se ha hecho un convenio con las clínicas privadas para derivar pacientes y así desahogar a los centros públicos", aclara Miguel Lázaro Ferreruela, presidente de la Confederación Estatal de Médicos de Sindicatos Médicos (CESM). Y médico de Atención Primaria en Palma de Mallorca, así que conoce de primera mano la situación en el archipiélago balear.

En cambio, Andalucía es una de las regiones más afectadas por este déficit, según CSIF. De hecho, hay un preocupante descenso en las incorporaciones de esta región. Sobre todo en facultativos especialistas: el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contratará este año casi un 18% menos que en el verano del 2024.

Algunos territorios como Madrid se pronuncian ante las reiteradas quejas de organizaciones médicas y enfermeras. Pese a los cálculos de los sindicatos, desde la Consejería de Sanidad recalcan al Observatorio de la Sanidad que en ningún momento se van a cerrar camas durante la temporada estival.



"Madrid viene trabajando, desde hace ya varias semanas y como cada año, en el plan especial de verano para garantizar que la atención a los usuarios y pacientes de la sanidad pública madrileña, en todos sus niveles asistenciales, siga siendo de la máxima calidad", indican.

Para ello, aseguran que están adaptando "la oferta de recursos a la demanda asistencial, sin que ello pueda ser interpretado como que la Comunidad de Madrid cierra camas en verano".