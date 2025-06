Castilla-La Mancha critica que el Estado no consulte a las CCAA sobre el Estatuto Marco: "Exigimos participar"

Las comunidades autónomas reclaman un papel más relevante y participar en el diseño de las políticas estatales relacionadas con el Sistema Nacional de Salud (SNS). Concretamente en legislaciones como el nuevo Estatuto Marco y el anteproyecto de ley del Medicamento, que está diseñando el Ministerio de Sanidad.

"Creo firmemente que hay que renovar el Estatuto Marco. Pero lo primero que exigimos las comunidades autónomas es participación", ha denunciado Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, que ha demandado que las regiones sólo han tenido conocimiento de las negociaciones por los medios de comunicación o los propios sindicatos.

Además ha deslizado críticas al contenido actual del borrador. "Nos unen muchas cosas, pero encima de la mesa están de una manera que habría que repensar", ha indicado.

Con todo, Fernández, médico de formación, no comparte la exigencia de los galenos de contar con su propio estatuto marco. "No me parece ni el primer ni el principal problema. Es diferente a que haya cuestiones sobre la profesión médica que se deban tratar al margen. Pero que haya un estatuto diferenciado nos haría débiles".

El consejo castellanomanchego ha abordado estas cuestiones en un desayuno informativo celebrado este miércoles, en Madrid, en el que también ha exigido la participación de las regiones en el anteproyecto de ley del Medicamento que también está diseñando el Ministerio de Sanidad. "No se está contando con las autonomías y formamos parte de las cuestiones que se están abordando en la ley".

En este sentido, ha recordado que un cuarto del presupuesto de las autonomías, generalmente, se va al gasto farmacéutico. "El hecho cuantitativo nos obliga a estar en esta tramitación".

De cara a esta legislación, ha reclamado que dote de un mayor protagonismo a la farmacia rural. Por otro lado, ha demandado que la posibilidad de que, con un copago voluntario, el paciente pueda acceder a medicamentos de mayor coste no cubiertos del todo por la prestación farmacéutica pública. "Estamos llamando a las puertas de la inequidad".

Así mismo, ha recordado que el futuro de la atención sanitaria pasa por "una financiación adecuada, que es una llave maestra para ello": En este sentido, ha indicado que la sostenibilidad pasa también por una mayor colaboración público-privada que permita un uso más eficiente de los recursos.

Sobre los problemas de recursos humanos en el sistema sanitario, considera que es "un mantra del que hay que salir. Faltan en algunos sitios y en algunas especialidades. Un MIR sólo de médicos de Familia no es solución un problema. De hecho, si seguimos en la dirección actual, va a haber médicos, internistas y cirujanos en paro en el futuro".