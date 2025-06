¿Las CCAA contra los inhaladores en EPOC? Los neumólogos denuncian que las regiones restringen su uso

Los neumólogos denuncian que las comunidades autónomas están restringiendo el uso de inhaladores de triple terapia para tratar a pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) han manifestado su preocupación por las restricciones administrativas que están condicionando la prescripción de tratamientos inhalados combinados en algunas regiones, especialmente en Cataluña y Andalucía.

Esta posición cuenta con el respaldo de las organizaciones A Tot Pulmó, Asociación de Pacientes con EPOC (APEPOC), EPOC España, FENAER y Sevilla Respira, que se han sumado a la denuncia de SEPAR y comparten la visión de las consecuencias de estas limitaciones.

Estas restricciones de uso, según los especialistas, afectan a la calidad de vida de los pacientes, la equidad y seguridad de la atención sanitaria.

Desde la sociedad de neumología han expresado esa preocupación y lamentan que estas limitaciones puedan estar "incentivadas económicamente", algo que resulta "incompatible con los principios de una medicina basada en la evidencia y centrada en el paciente", continúan.

Causas de las restricciones

Algunas comunidades lo que hacen es establecer unos indicadores generales a la hora de establecer las terapias que necesitan los pacientes y no se tienen en cuenta los casos individuales.

Como expresa Javier de Miguel Díez, neumólogo y miembro de SEPAR, estas regiones no están siguiendo los criterios actuales de las guías clínicas publicadas por las sociedades científicas. Y esto afecta directamente a la seguridad de los pacientes.

"No se pueden tomar criterios de equipos que no sigan las normas específicas de una guía médica. Hay pacientes con EPOC grave que han estado hospitalizados y esos demandan un tratamiento con triple terapia", declara Díez. Para el neumólogo, hay que asistir a cada paciente dependiendo de las características de su patología.

Como apuntan desde SEPAR, limitar el acceso a estos tratamientos, que "están indicados", no sólo perjudica al seguimiento continuado de la enfermedad y la calidad de vida de los pacientes, sino que también puede acarrear "un aumento evitable en las exacerbaciones e ingresos hospitalarios".

Además, tendrá como efecto negativo que se tenga que hacer un uso más reiterado de "los recursos sanitarios, teniendo un impacto negativo en la sostenibilidad del sistema", aclaran desde SEPAR.

Por eso, los neumólogos han hecho un llamamiento a las autoridades autonómicas para que revisen "urgentemente" estas políticas restrictivas.

Han pedido que se garanticen unas condiciones equitativas en todo el territorio nacional. Y creen que se deben "eliminar barreras que generan desigualdades en salud y que afectan tanto a pacientes como a los profesionales que los atienden", determina SEPAR.

"Desde SEPAR defendemos que la prescripción de tratamientos debe estar guiada por criterios clínicos, basados en el conocimiento experto del profesional y sustentados en la mejor evidencia científica disponible", sostienen en el comunicado.

Beneficios de las terapias

Tal y como apuntan, los tratamientos combinados con inhaladores, en especial las triples terapias, han demostrado beneficios en pacientes con EPOC moderada o grave, sobre todo en aquellos con síntomas persistentes, frecuentes exacerbaciones o dificultades de adherencia terapéutica.

Estas terapias cuentan con el respaldo en las guías clínicas nacionales e internacionales, por lo que hay una indicación para que se utilicen inhaladores en estos tratamientos.

La Sociedad de Neumología ha manifestado su disposición para colaborar activamente con las Consejerías de Salud y contribuir, "desde el rigor científico y el compromiso asistencial", en el diseño de estrategias que "mejoren la calidad y la eficiencia de la atención a personas con EPOC", terminan desde SEPAR.