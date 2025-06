La revolución (silenciosa) de la Atención Primaria: 2 de cada 10 consultas son telemáticas y los médicos alertan de sus riesgos

Cuando irrumpió la pandemia de Covid-19, la situación sanitaria obligó al desarrollo exprés de las consultas a distancia en Atención Primaria. En 2020, prácticamente la mitad de las consultas de los médicos de centros de salud fueron telemáticas. Sin embargo, y pese a que la crisis ya ha pasado, los datos de atención telemática siguen siendo muy elevados pese a que el sistema y los profesionales no están preparados para ello.

Se trata de una revolución silenciosa que el Consejo Económico y Social (CES) recoge en su último informe anual. A día de hoy (y con los datos más recientes del Ministerio de Sanidad), el 23% de las consultas de Atención Primaria son telemáticas. Es decir, dos de cada diez consultas, un nivel cinco veces superior al que había antes de la pandemia.

Para el CES (uno de los principales órganos consultivos del Gobierno) este dato refleja "un cambio estructural en el sistema que puede aportar ventajas como una mayor accesibilidad y eficiencia". Sin embargo, al mismo tiempo, "podría comprometer la equidad en el acceso y la propia calidad asistencial, siendo necesario profundizar en la evaluación de sus efectos, más allá de las opiniones de los propios pacientes".

Esta es la visión que comparten médicos de Atención Primaria, que alertan de la falta de formación y preparación por parte del sistema sanitario y de los profesionales (así como de los propios pacientes) a la hora de afrontar esta nueva realidad.

"No hay verdades absolutas. La sociedad cambia y sus necesidades también. La teleasistencia es una herramienta que tenemos, y bien usada puede ayudar. Pero requiere formación y planificación para ser una oportunidad y que no se convierta en una carga o genere inequidad", explica al OBSERVATORIO DE LA SANIDAD Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Para Rodríguez Ledo, la implementación de la teleasistencia en Atención Primaria "se ha hecho sin programación, fruto de la pandemia. No es la adecuada. No hay formación a los profesionales ni a la población sobre cómo usar adecuadamente este recurso, ni el tiempo que supone".

Considera "necesarias importantes mejoras". En su listado aparecen la creación de agendas mixtas, un registro adecuado de la actividad de teleasistencia, conexión con la historia clínica digital y evaluar la satisfacción respecto a su uso.

Además, avisa de que es fundamental que la teleasistencia se incluya como una de las competencias a adquirir en la "formación MIR y EIR" e "invertir en infraestructuras y conectividad para su desarrollo, especialmente en zonas rurales".

En este sentido, recuerda que "cuando hablamos de teleasistencia hablamos también de seguimiento a distancia. Más allá de la consulta telefónica, son muchas las cuestiones que están por desarrollar, regular e implementar".

Además, "es importante saber qué se puede resolver por teléfono y qué no". La presidenta de SEMG avisa de que la teleasistencia "no viene a resolver las listas de espera sino que da soluciones a quien no se puede acercar al centro de salud".

Con todo, ha admitido que, con el desarrollo necesario, la teleasistencia "podría reducir visitas innecesarias y ayudaría a adherencia a los tratamientos y al seguimiento del paciente y trabajos administrativos como lo relacionados con las bajas laborales".