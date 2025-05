HM Hospitales atenderá a todos los funcionarios de Muface tras llegar a un acuerdo con SegurCaixa Adeslas

HM Hospitales y SegurCaixa Adeslas han llegado para que el grupo hospitalario mantenga y dé cobertura sanitaria a los pacientes pertenecientes a Muface para el periodo 2025-2027.

Ambas compañías han firmado el correspondiente convenio, que recoge su aplicación en todo el territorio nacional donde HM Hospitales tiene presencia.

"No sólo se trata de una renovación de los servicios ya existentes, sino que además se han incorporado otros nuevos para que la atención de estos mutualistas sea la misma que la del resto de asegurados, recibiendo así los máximos estándares asistenciales", indica HM Hospitales en un comunicado.

El acuerdo también ha sido confirmado por Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, a través de su perfil de Linkedin. En él precisa que ya, desde el principio, se había llegado a un acuerdo con Asisa, la otra aseguradora de Muface, para atender funcionarios.

Lo que no se ha trasladado es el contenido del acuerdo y cuánto subirán las tarifas que paga SegurCaixa. Durante las últimas semanas ha habido importantes polémicas entre los hospitales privados y las aseguradoras por esta cuestión. Sobre todo teniendo en cuenta que las segundas van a cobrar un incremento de primas del 41.2% en el trienio que va de 2025, 2026 y 2027.

"Finalmente, tras meses de idas y venidas por ambas partes y de unas últimas semanas de intensa y, por momentos, corrosiva negociación, en la que sin duda todos nos hemos dejado algunos pelos en la gatera, ya podemos confirmar que hemos llegado a un acuerdo para la asistencia a este colectivo en casi todos nuestros hospitales del grupo ampliando incluso los servicios que teníamos en el concierto anterior", indica, en la red social.

"En realidad todo es legítimo y cada uno sopesa si puede y le interesa seguir colaborando o no. Y es perfectamente entendible que las aseguradoras no quieran seguir perdiendo dinero, al igual que para nosotros eso no se haga a costa ni de perder un margen que necesitamos para mantener nuestro nivel de calidad asistencial", añade.