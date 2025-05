España asciende hasta el quinto puesto de países europeos con mayor número de medicamentos financiados

España escala posiciones en lo que a disponibilidad de medicamentos se refiere. El último informe Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa 2024 (W.A.I.T Indicator), elaborado por Iqvia, sitúa a nuestro país en el puesto número 5 del ranking. Se queda sólo por detrás de Alemania, Italia, Austria y Suiza.

El análisis encargado por la patronal europea de la industria farmacéutica (Efpia) indica que España tiene financiados el 71% de los medicamentos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en el periodo 2021-2024. Es decir, 123 de un total de 173 fármacos.

Este porcentaje ha mejorado considerablemente con respecto al informe WAIT del año pasado, cuando se situó en el 62%. Esto dejaba a España en el octavo puesto del ranking de países europeos analizados.

Isabel Pineros, directora del departamento de Prestación Farmacéutica y Acceso de Farmaindustria, ha analizado este cambio de tendencia. "No hay ninguna razón estructural que responda a esta mejora dado que no ha habido cambios en ninguna norma todavía", ha detallado.

Sin embargo, Pineros ha explicado que "ha habido un claro esfuerzo en desatascar ciertos medicamentos que llevaban mucho tiempo en estudio. Se han agilizado los procesos y creemos que está motivado por el esfuerzo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y también de la propia industria farmacéutica".

De hecho, las compañías farmacéuticas tardan una media de 112 días para hacer la solicitud de comercialización, un tiempo que en el caso de las compañías asociadas a Farmaindustria se reduce a los 67 días.

El reto llega ahora y es "consolidar la tendencia de mejora de los últimos años". Y para ello hace falta llevar a buen término la reforma legislativa que se está gestando en nuestro país: Ley del Medicamento y los reales decretos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y de Precio y Financiación.

Alberto Ortega / Europa Press Sanidad responde a la industria: "Todos los elementos de la Ley del Medicamento encajan en la estrategia farmacéutica"

Precisamente este jueves 8 de mayo finaliza el periodo de alegaciones (que fue ampliado) al anteproyecto de Ley del Medicamento. Pineros ha avanzado a EL ESPAÑOL-Invertia que son muchas las alegaciones que ha preparado la patronal.

Entre estas se encuentra la falta de procedimientos. "Esto hace que el tiempo hasta conseguir la financiación se extienda hasta los 616 días, muy por encima de los 180 días que marca la directiva europea".

Los datos de Sanidad

Esta misma semana, el Ministerio de Sanidad ha publicado el informe Financiación de medicamentos innovadores en España. Un análisis que cifra en 344 días el tiempo que transcurre desde que el fármaco obtiene la autorización de comercialización de la Unión Europea hasta que consigue la financiación en España.

Un tiempo que es bastante más bajo que el del informe WAIT, que lo sitúa en 616 días. ¿Por qué existe esta diferencia? El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explicó que el análisis de la consultora Iqvia no tiene en cuenta los medicamentos con acceso precoz, mientras que el Ministerio sí los ha incluido en su metodología de medición.

Isabel Pineros ha detallado que el informe WAIT no incluye los medicamentos con acceso precoz porque en el caso de España, no son públicos. "No tenemos un sistema como Francia, que publica cómo es el acceso a medicamentos en situaciones especiales (MSE). En España eso no se da, no es algo público".