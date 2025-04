La industria farmacéutica ‘obedece’ a Donald Trump y comienza hacer inversiones en EEUU para evitar aranceles

La idas y venidas de Donald Trump y su guerra comercial han sacudido los mercados y la economía mundial y están generando importante inquietud en los sectores productivos y sus industrias. Incluso en aquellos que no han quedado todavía perjudicados por los aranceles de Estados Unidos.

Este es el caso de la industria farmacéutica. El sector del medicamento no está sometido aún a los aranceles de la Casa Blanca. Sin embargo, no queda mucho para ello. Esta misma semana el presidente de Estados Unidos confirmó que habrá tariffs para las importaciones de productos farmacéuticos, aunque no aclaró cuándo.

Esto ha causado una importante preocupación en los laboratorios. Según ha podido saber este periódico, la inquietud ha tomado la cúpula de las principales multinacionales de la industria farmacéutica ante la posibilidad de que sus productos puedan acabar afectados por los aranceles de la Casa Blanca. Tanto que algunas ya han comenzado a mover ficha para obedecer a Trump y fabricar más en territorio estadounidense.

Este es el caso de Novartis. La multinacional suiza, sólo un día después de que Trump confirmara que habrá aranceles para los productos farmacéuticos, informó de que va a acometer una multimillonaria inversión para fabricar todos sus medicamentos "clave" en Estados Unidos.

Concretamente, la compañía europea invertirá unos 20.500 millones de euros (23.000 millones de dólares) durante los próximos cinco años. Reforzará sus plantas de producción de Estados Unidos, construirá siete más y creará unos 1.000 empleos directos y unos 7.000 indirectos.

En estas instalaciones se producirán tanto principios activos químicos como productos biológicos, y se abarcarán todas las fases de producción: desde la fabricación hasta el envasado.

"Estados Unidos es un mercado prioritario para Novartis, y la compañía ha tomado numerosas medidas a lo largo de sus 200 años de historia para desarrollar su infraestructura en el país", indica la multinacional helvética en su comunicado.

Así, Novartis cumple los deseos de Trump, que siempre ha argumentado el uso de los aranceles a las importaciones para atraer inversiones y producción a Estados Unidos. Es decir, para forzar a las empresas que quieran acceder al mercado estadounidense a fabricar dentro de sus fronteras.

Otra compañía que ha movido pieza en esta dirección ha sido Johnson & Johnson (J&J). Aunque de origen estadounidense, este gigante sanitario cuenta con varias plantas de producción en Europa (sobre todo tras la absorción definitiva de Janssen).

La multinacional ya anunció en marzo, después de que Trump anunciara sus primeras intenciones arancelarias, inversiones por valor de 50.000 millones de euros durante los próximos cuatro años para ampliar su capacidad de fabricación en Estados Unidos.

Los aranceles sobre los medicamentos que planea aplicar Donald Trump tienen una incidencia muy particular. Los productos farmacéuticos sumaron unos 213.000 millones de euros en importaciones a Estados Unidos el año pasado. Y de ellos, 117.000 millones se cobraron en Europa.

Impacto europeo

De hecho, lo que más exporta la UE a Estados Unidos son medicamentos. De ahí que las grandes multinacionales farmacéuticas con presencia en el Viejo Continente se hayan preocupado por ello y por el impacto que los aranceles tendrían en su cadena de producción, fuertemente globalizada.

Su patronal, la Efpia, ha lanzado una señal de alarma y avisa de los riesgos que corren sus inversiones en el Viejo Continente. "A menos que Europa implemente un cambio de política rápido y radical, es cada vez más probable que la investigación, el desarrollo y la fabricación farmacéutica se dirijan a Estados Unidos", avisan.

Concretamente, según una encuesta realizada en directivos del sector, unos 50.600 millones de euros en inversiones de capital y 52.600 millones en I+D que están planificados hasta 2029 "están potencialmente en riesgo".

"Además de la incertidumbre generada por la amenaza de los aranceles, existen escasos incentivos para invertir en la UE y existen importantes motivos para trasladarse a Estados Unidos". Especialmente, según Efpia, la disponibilidad de capital, la protección de propiedad intelectual (es decir, las patentes), la rapidez de aprobación y las recompensas por la innovación.

"Europa debe comprometerse seriamente a invertir en un ecosistema farmacéutico de primer nivel o, en el mejor de los casos, correr el riesgo de quedar reducida a un simple consumidor de la innovación de otras regiones", alertan.