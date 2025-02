Mónica García: "No creo que los médicos en España estén mal pagados, cobran de media lo mismo que un ministro"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha remarcado este viernes que "no creo que un médico en España esté mal pagado". De hecho, ha afirmado que "un médico cobra lo mismo que un ministro de media".

En declaraciones a Café d'idees ha explicado que "los médicos están en el percentil 99 de los profesionales mejor pagados de este país, pero si nos comparamos con otros países tenemos que hacer la traslación de los salarios mínimos y los sueldos".

García ha afirmado que "me parece bien" si alguien quiere complementar su sueldo porque le parece que en la pública no le llega. No obstante, ha defendido que "los cargos de responsabilidad se tienen que deber también a esa responsabilidad, deberían tener una dedicación exclusiva a la sanidad pública".

