Sanidad y CCAA no logran un pacto sobre usar mascarilla en centros sanitarios y aplazan la decisión al miércoles

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) no ha alcanzado un acuerdo sobre aplicar o no la mascarilla obligatoria en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. La propuesta del Ministerio de Sanidad no ha concitado consensos entre las comunidades autónomas, por lo que se ha decidido aplazar una decisión al respecto al próximo miércoles.

En la cita, Mónica García, ministra de Sanidad, ha presentado esta iniciativa y otras en las que está trabajando el Gobierno central, como facilitar que los trabajadores puedan gestionar sus propias bajas médicas cuando tengan una duración máxima de tres días.

Ante la falta de consenso y las protestas de las autonomías por la falta de información sobre las propuestas del Estado, García ha propuesto a las regiones que manden sus aportaciones. Cuentan para ello con 48 horas, puesto que la decisión sobre las medidas a tomar ante el pico de contagios por la gripe y otras enfermedades respiratorias al miércoles.

La reunión ha sido tensa, puesto que las consejerías de Sanidad autonómicas ya se habían quejado sobre la precipitación de la reunión y la poca información que se había dado al respecto. De hecho, no recibieron las propuestas a debatir hasta 15 minutos después de que se iniciara la reunión.

"Evidentemente, algunas de ellas las conocíamos porque las ha tuiteado o las ha expuesto en medios de comunicación, lo cual creemos que no es un canal adecuado para informar a los consejeros de Sanidad", indican desde la Consejería de Sanidad de Madrid.

"Todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña hemos estado de acuerdo en recomendar el uso de mascarillas de forma responsable en los supuestos que ya están indicados desde que finalizara en la pandemia en julio de 2023. Y desde luego, eso es lo que vamos a seguir aplicando con rigor científico y con la evidencia que nos dan los datos que tenemos en cada comunidad para proteger a nuestra población", añaden.

