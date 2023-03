Amancio Ortega hace oídos sordos a Podemos y dona un centro sanitario a Madrid: "En Bolivia no podríamos hacerlo"

Amancio Ortega hace oídos sordos a las críticas de algunos y, para suerte de otros muchos, sigue efectuando donaciones sanitarias relevantes. La fundación creada por el primer accionista de Inditex, la mayor fortuna de España y una de las primeras del mundo, presentó ayer martes en Madrid el primer centro integral de cuidados paliativos para menores del país, que financia con 30 millones de euros.

El nuevo centro, para el que el Ayuntamiento de Madrid ha cedido un solar en el barrio de San Blas, será gestionada por la Fundación Porque Viven, creada en 2011 por el doctor Ricardo Martino, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.

"Sabemos que lo que hacemos no tiene por qué gustar a todo el mundo, y aprendemos de las críticas", comentan en la Fundación Amancio Ortega sobre los mensajes en contra que reciben las donaciones que realiza al sistema sanitario español, en particular procedentes de Unidas Podemos. "En Bolivia no podríamos hacerlo", dicen.

Críticas de Podemos

De momento no ha habido ningún exabrupto político hacia la iniciativa presentada ayer. Pero el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y otros miembros de Unidas Podemos, llevan años criticando las donaciones de Amancio Ortega.

Cuando en octubre de 2021 la fundación del creador de Zara donó 280 millones al Ministerio de Sanidad para comprar equipos de tratamiento contra el cáncer, la secretaria de organización de la formación morada, Lilith Verstrynge, llamó evasor fiscal al empresario gallego.

En diciembre de ese mismo año, Pablo Iglesias declaró al hilo de la situación de la sanidad pública: "Dicen que esto te lo soluciona Amancio Ortega, que paga muchos impuestos fuera de España, que te dona unas cuantas máquinas y ya tenemos resuelto el problema de la Sanidad pública. Váyase usted un poco a la mierda con este discurso".

También el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, metió baza en el asunto.

"Habría que ver si con los impuestos que evitó pagar en España con sociedades pantalla en Malta por sus megayates esto sale a cuenta o a devolver", manifestó.

"Bienvenidas las donaciones de Amancio Ortega", indicaron ayer a este periódico fuentes de Más Madrid, el partido liderado por la sanitaria Mónica García. "Lo que lamentamos es que Ayuso perdone 5.000 millones en impuestos a los más ricos en lugar de invertir en Sanidad", añadieron.

Donde no llega la Administración

"Vamos donde no llega la Administración", subrayan en la Fundación Amancio Ortega. "Siempre que se hace una donación se pierde dinero, es así", añaden. "Financiamos un proyecto en el que confiamos, en el que hay otros impulsores decididos y con buenos profesionales, con apoyo de la Administración", explican.

La donación de 30 millones para la construcción del primer centro integral de España de ciudados paliativos pediátricos "en Bolivia no podríamos hacerla", comentan. "En España hay profesionales sanitarios capacitados para operar las máquinas donadas contra el cáncer o para trabajar en el nuevo centro de paliativos, en otros sitios no, por eso lo hacemos aquí", añaden.

El doctor Ricardo Martino, impulsor del nuevo centro de cuidados paliativos pediátricos, también destaca que tanto la fundación de Ortega como la Fundación Porque Viven financian y gestionan proyectos "a los que no llega la Administración pública, cumplen la función que tenía la Iglesia o Cruz Roja hace 50 años".

"El proceso de maduración del proyecto ha ido avanzando poco a poco, se han abierto unas puertas y cerrado otras, al final hemos llegado a la Fundación Amancio Ortega, que ha entendido que era momento de hacerlo", explica, y apunta que el primer contacto con la fundación del dueño de Inditex se tuvo hace solo nueve meses.

"La mayor parte de los niños mueren por enfermedades con las que nacen, también por las llamadas enfermedades raras, o por accidentes; son enfermedades de larga duración y que provocan muchas limitaciones, el grueso de los pacientes que atendemos son así, a veces acompañamos durante años a niños con parálisis cerebral, por ejemplo", explica. "Pero los cuidados paliativos para menores es algo de lo que la gente prefiere no hablar", lamenta.

