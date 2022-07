Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía aglutinan al 54% de las farmacias con problemas económicos

En España hay 22.198 farmacias. De estas, 697 tienen la viabilidad económica comprometida (VEC). Suponen apenas el 3% del total de boticas y más de la mitad de estas se concentran, principalmente, en tres comunidades autónomas: Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Las farmacias VEC facturan por debajo de los 200.000 euros anuales y el 90,8% están situadas en municipios que no son capital de provincia. Es decir, en núcleos rurales.

De las 697 farmacias 'pobres', el 24,7% se sitúa en Castilla y León. O lo que es lo mismo, una de cada cuatro boticas con problemas económicos está en esta región. Son datos del Informe Estadísticas de Colegiados y Farmacias 2021, publicado por el Consejo General de Farmacéuticos.

Por su parte, Castilla-La Mancha (una región que también tiene poblaciones muy dispersas y pequeñas) aglutina el 15,1% de las boticas 'más pobres'. También Andalucía, que en su caso tiene el 14,6% de las farmacias VEC.

Por detrás, aunque ya en menor medida, están regiones como Comunidad Valenciana, Aragón o Navarra, que aglutinan el 9,5%, 7,5% y 7,5% de estos establecimientos sanitarios con facturaciones más bajas, respectivamente.

Baja el número de farmacias VEC

El número de farmacias con la viabilidad económica comprometida se ha reducido con respecto a años anteriores. En 2020, en España había 822 boticas 'pobres'. Por su parte, en 2021 esta cifra era de 799. Pero, como ya avisó Jaime Espolita, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar), esta disminución no siempre son buenas noticias: "Puede significar el cierre definitivo de las boticas".

A pesar de esa advertencia, lo cierto es que la pandemia de la Covid-19 ha supuesto una oportunidad para estas farmacias, ya que ha llevado a una vuelta de la población al medio rural. Esta tendencia "supone una oportunidad para favorecer la rentabilidad de las boticas de estas zonas despobladas", explicó Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Farmacéuticos, a EL ESPAÑOL-Invertia.

De hecho, estas boticas, situadas en su mayoría en zonas despobladas de la geografía española, registraron incrementos de sus ventas de hasta el 12,6% en 2021, según cifras de la consultora Iqvia. Así, la facturación media se situó en 506.766 euros.

En lo que respecta a 2022, los últimos datos recopilados por Iqvia corresponden a mayo de 2022. En ese mes, la facturación media de las farmacias con menor rentabilidad fue de 515.948 euros. Es decir, sigue incrementándose con respecto al año anterior (+1,8%).

Aperturas y cierres

El pasado año, se abrieron 87 farmacias, el 83,9% en municipios que no son capital de provincia. Sin embargo, no todo son buenas noticias: 25 boticas echaron el cierre de manera temporal o definitiva el pasado año. De estas, once lo hicieron de manera definitiva.

Según el informe del Consejo General de Farmacéuticos, Castilla y León es un año más la autonomía que registra el mayor número de farmacias cerradas, un total de siete. De estos, seis son cierres definitivos.

A pesar de que once boticas echaron el cierre de manera definitiva, 2021 concluyó con 62 farmacias más que en 2020, alcanzando los 22.198 de establecimientos.

De hecho, en lo que respecta a las aperturas, Galicia concentra el 40% de las mismas, con 35 nuevas farmacias. A Coruña (20), Madrid (13) y Murcia (12) son las provincias con mayor número de nuevas boticas.

