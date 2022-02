Priviet Sportive: de pagar comisiones al hermano de Ayuso a recibir 880.000 euros en créditos ICO por la Covid

Priviet Sportive era, hasta hace 48 horas, una empresa que pasaba desapercibida en el registro mercantil. Inició su actividad en el negocio textil, aunque años más tarde incluyó la ganadería entre sus actividades. Y, en 2020, se metió también en el área sanitaria, adjudicándose un contrato de 1,5 millones para suministrar mascarillas que le ha puesto en la palestra.

Este contrato para la provisión de 250.000 mascarillas en la primera ola de la pandemia (el único que la empresa ha tenido con la Comunidad de Madrid) habría acarreado, supuestamente, una comisión ilícita de 280.000 euros a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad. Aunque, este viernes, Isabel Díaz Ayuso aseguró que su hermano cobró 55.000 euros "por gestiones con la empresa".

Pese a su nula actividad relacionada con el sector sanitario y ser una completa "desconocida" para los hospitales y los mayoristas farmacéuticos, la empresa recibió esa adjudicación en lo más duro de la pandemia. Una importante cuantía de dinero que, sumada al resto de sus actividades, consiguió facturar más de cuatro millones de euros que no le impidieron pedir 880.000 euros en créditos ICO durante los años 2020 y 2021.

Según recoge el Sistema Nacional de Publicidad y Subvenciones y Ayudas Públicas, Priviet Sportive S.L se ha acogido a los créditos ICO para empresas y autónomos para paliar efectos de la Covid-19, convocados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Concretamente, se le concedieron ayudas por importe de 200.000 euros, 320.000 euros y 200.000 euros en 2020. Y un aval de 160.000 euros en 2021.

En estas tres ayudas no se concreta si se obtienen por su negocio textil o ganadero. Y es que, aunque la empresa se fundó ligada al sector de la ropa, en 2017 amplió su objeto social dedicándose, además, a "la explotación agrícola, forestal, ganadera o cinegética, de fincas rústicas, por cultivo directo". Tal y como aparece en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 6 de junio de 2017.

Concretamente, Priviet Sportive SL tiene una explotación ganadera con 74 vacas nodrizas en un pueblo de Toledo. Por esta explotación, la empresa ha obtenido dos ayudas del Ministerio de Agricultura, por 850 euros, comprendidos en el 39º plan de seguros agrarios combinados.

Junto a estas ayudas, también ha recibido tres ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (en concreto de la Dirección General de Agricultura y Ganadería) por cuantía de 39.206 euros, 6.417 euros y una última de 65 euros.

Una empresa "oportunista"

Son varios años los que lleva Priviet Sportive en los negocios textil y ganadero. Pero es una completa desconocida en el sector sanitario. De hecho, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el nombre de la empresa dirigida por Daniel Alcázar Barranca no figura en la lista de suministradores de los hospitales madrileños.

Estas mismas fuentes consideran que Priviet Sportive era un "proveedor desconocido y oportunista", de los que tantos hubo durante los meses de marzo y abril de 2020 y con los que trataron frecuentemente tanto comunidades autónomas como el propio Ministerio de Sanidad para conseguir mascarillas, elementos de protección individual, test Covid…

Pero no solo es desconocida para los compradores de mascarillas, sino también para los nuevos proveedores que operan en nuestro país desde que se inició la pandemia. Fuentes dentro de estas empresas dicen que no conocen a Priviet Sportive: "No está en nuestro radar de competidores".

Y es que, como se ha mencionado anteriormente, su principal negocio es el textil. Se dedica, concretamente, a la confección, importación y venta al por mayor de ropa para hombre y mujer.

Varias empresas más

A los mandos de Priviet Sportive está Daniel Alcázar Barranco. Pero no es la única empresa que dirige. Hay algunas más: Apuesta S.L. y Modas Teide, ambas dedicadas al negocio textil.

También Daas Cartera de Valores, que actúa como sociedad holding mediante la participación en el capital de entidades, dirigiendo y gestionando dichas participaciones; Fast & Best, cuyo objeto social son las actividades de sociedades holding; y Lagom Europe, que se dedica al comercio textil y de productos de perfumería y cosmética, y de artículos para la higiene y el aseo personal.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con Daniel Alcázar para tratar las cuestiones relacionadas con el contrato de mascarillas, pero no ha sido posible.

18 contratos

El nombre de Tomás Díaz Ayuso no solo aparece en la supuesta comisión por el contrato de las mascarillas. También es trabajador de Artesolar Iluminación, una empresa que ha recibido 18 contratos menores, negociados y sin publicidad desde que Isabel Díaz Ayuso está en el Gobierno regional.

La ahora presidenta ocupó en 2017 el cargo de viceconsejera de Presidencia, Justicia y Portavocía. Apenas 21 días después de la toma de posesión, su consejería entregó un contrato menor a Artesolar Iluminación. Fue el 10 de octubre de ese año.

Era un encargo por importe de 17.794 euros con IVA incluido para entregar un suministro de luminarias en un edificio de Alcobendas perteneciente al Organismo Autónomo Mercantil Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Así figura, al menos, en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

A partir de ahí, la relación entre Artesolar Iluminación y la Comunidad de Madrid se ha intensificado. En total ha logrado 18 contratos por un importe total de 113.180,66 euros. Todo ello en contratos menores que se entregan sin ningún tipo de publicidad. La mayor parte de ellos fueron firmados con el Hospital Ramón y Cajal.

Sigue los temas que te interesan