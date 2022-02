Bisonó (ministro de Comercio): "República Dominicana da garantías políticas, sociales y económicas en Latinoamérica"

República Dominicana quiere ser conocida en Europa por mucho más que sus playas. El Gobierno del país caribeño que fue elegido en el verano de 2020, en plena pandemia, aspira a dar un impulso a la modernización de su economía poniendo en valor su capacidad en sectores como la minería (ferroníquel), los destilados (el ron) o los call centre en un marco de seguridad jurídica y paz social con el que no cuentan otras economías de Latinoamérica.

Esta semana, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes del país, Víctor Bisonó, ha visitado España -tercer socio comercial del país por detrás de Estados Unidos y México- para mantener un encuentro con la ministra de Industria, Reyes Maroto, y con los empresarios españoles en una cumbre organizada por la CEOE.

Se trata de una serie de reuniones que se producen después de que el presidente de la República Dominicana, el economista Luis Rodolfo Abinader, fuera recibido en La Moncloa por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el pasado enero. La buena sintonía entre ambos Ejecutivos hará que Maroto también visite República Dominicana en los próximos meses junto con empresarios españoles.

En una entrevista con este periódico, Bisonó destaca la "hermandad" de los dos países y celebra los acuerdos que facilitan la relación entre ambas economías. Entre ellos, el de evitar la doble tributación.

¿Qué impresiones de su reunión con la ministra Maroto y los empresarios españoles puede compartir?

Estoy muy contento de estar aquí. España es nuestro tercer socio comercial por detrás de Estados Unidos y México. Y es un país con el que podemos profundizar en las relaciones comerciales. Así lo he hablado con la ministra de Industria, a quien también agradecí que en los 18 meses de presidencia de Luis Abinader hayamos recibido apoyo del Ministerio de Industria junto con la OEI [Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura] y empresas financieras para la digitalización.

Además, en el Club Financiero Génova, hemos tenido un almuerzo donde han estado representados muchos inversionistas españoles. Muchos de ellos tienen ya inversiones en República Dominicana y otros han venido a oír. Entre ellos está don Pelayo de la Mata, dueño de Ron Barceló, que ha conversado de su experiencia en nuestro país. No hay mejor tarjeta de presentación ante cualquier negocio que tener una opinión de alguien que conozca.

Para el gran público español, República Dominicana es un referente en turismo. ¿En qué otras áreas buscan inversiones?

Muchos piensan en el turismo. Pero queremos que también piensen en otras cosas. Un ejemplo es el del ron Barceló, el destilado número uno en ventas en España por encima del whisky, del vodka y de la ginebra. Este es el ejemplo de un producto de República Dominicana que impacta de una manera muy poderosa en un mercado como es el de las bebidas espirituosas en España, que es un referente mundial de vino.

También en industria y comercio importamos desde España hierro metálico, alimentos enlatados, aceite, también vinos. Tenemos un gran consumo de vinos. Y además de alcohol, vendemos a España tabaco, cacao en grano, aguacate, plátano guineo y ferroníquel, que es un mineral que muchas veces no está en el mapa pero del que tenemos una importante exportación a España.

¿Y en infraestructuras?

En República Dominicana queda mucho por hacer, por ejemplo, en aguas. Y España ya ha construido allí canales de riego y presas. Por tanto, pueden participar de nuestra demanda. No solo del Gobierno, también del sector privado. Tenemos demanda y un mandato del presidente Abinader para adaptarnos a la situación mundial que está obligando a cambiar de matriz desde los combustibles líquidos hacia la movilidad eléctrica o el gas natural.

España tiene la oportunidad de tener una presencia importante en República Dominicana. De alguna manera, ya está participando. Yo mismo fui a Pamplona para ver las condiciones de sus energías renovables. También inauguramos una planta de embotellamiento de agua de Tetra Pak. Se trata de la primera de Centroamérica y es de envasado de cartón que deja a un lado la competencia del plástico.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes de República Dominicana, Víctor Bisonó, durante la entrevista en Madrid. EL ESPAÑOL Invertia

España está apostando por la transición energética y la digitalización. ¿Qué oportunidades concretas de intercambio ve en este sector?

Muchísimas. Nosotros apenas comenzamos con el desarrollo de la ingeniería renovable. Tenemos tres parques eólicos, también tenemos energías fotovoltaicas y, entre las concesiones, hay algunas españolas.

También estamos en un proceso de digitalización. España, con la OEI, nos ha dado seguimiento para la formación y digitalización de los pequeños negocios, de las pymes. En este proceso de modernización, es importante destacar también que tenemos los call center bajo el régimen de zona franca.

La conectividad, la seguridad de la digitalización, del espacio cibernético, nos han dado la oportunidad de ser el país con mayor desarrollo y crecimiento de Latinoamérica en el sector de los call center. Un ejemplo: una persona se puede montar en EEUU en una ambulancia y, si el paciente no habla inglés, el médico llama a un traductor de República Dominicana para hablar. Es un caso de eficiencia, conectividad y confianza. Pero también hay bancos e instituciones con presencia allí.

Hemos hablado de varios sectores, pero en turismo también tenemos muchos lazos...

España es el tercer inversor en turismo para República Dominicana por detrás de Estados Unidos y México. Pero, si no es el más antiguo, es uno de los que tiene más experiencia. Es un sector muy importante para nosotros. Y creo que las empresas españolas han tenido muy buena experiencia porque viven en permanente expansión allí.

En un momento complicado para la seguridad jurídica de las empresas españolas que tienen negocios en muchos países de Latinoamérica, ¿ustedes garantizan esa seguridad del marco regulatorio al inversor español?

Ante cualquier diferencia comercial entre dos socios, están los tribunales de arbitraje o la Justicia. Este Gobierno ha dado más fortaleza a la Justicia porque estamos decididos a separarla del poder. En esto quiero ser diplomático, pero si hacemos un mapeo en la región y miramos Chile tiene un avance de Educación, pero vive las expectativas de cambios radicales de Gobierno, hay una variación social que preocupa. Perú en un año ha tenido que cambiar tres o cuatro veces el gabinete completo y hay una migración de capitales. En Colombia está la amenaza de un cambio de Gobierno tan opuesto que paraliza algunas cosas. En Nicaragua, tampoco hay garantías. Y en Salvador ahora la moneda es el bitcoin. Lo mismo pasa con Venezuela y con los alrededores.

República Dominicana es la entrada a Latinoamérica que geográficamente está mejor posicionada. Da garantías políticas, sociales, económicas y hay un Gobierno dirigido por una persona joven, un economista, que ha tenido éxito incluso en la aplicación del combate al Covid. Hablamos de resultados, no de pasiones políticas. Hablamos del FMI, del Banco Mundial, que acaban de registrar un 12% de crecimiento en la economía y prevén que vayamos a crecer un 5,5%, por encima de la media.

¿Cómo han gestionado la pandemia? ¿En qué situación se encuentran?

Se adquirió la vacuna a tiempo y fuimos de los primeros en aplicar la primera vacuna, la segunda, la tercera y ahora estamos aplicando la cuarta. Hemos tenido éxito con uno de los porcentajes de mortalidad más bajos de todo el mundo. Los turistas comienzan a viajar ahora a República Dominicana como destino vacacional.

¿Y la inflación?

Los desafíos que tenemos por delante son los mismos que ustedes. ¿Quién controla el petróleo si no eres productor? El mercado. Pero la economía registró un crecimiento del 12%, con lo que tuvimos ingresos extra y pudimos financiar, como inversión no como subsidio, medidas para amortiguar la inflación. Destinamos 15.400 millones de pesos que sirvieron para que no golpeara a la población. Lo vimos como una inversión en paz social, en economía para que las pymes pudieran seguir luchando con todas las restricciones que tuvieron y también ha dado resultado.

Pero es un tema que nos preocupa porque somos un país que importamos inflación. Si Estados Unidos declara tener siete puntos de inflación, nosotros tenemos que comenzar a pensar alternativas. Hemos impulsado la producción local agrícola a niveles récord y estamos subsidiando algún tipo de nicho donde pudiera tener más impacto en los sectores más vulnerables. Además, el Gobierno ha dispuesto un aumento del sueldo. En zona franca se aumentó un 21% el sueldo mínimo del empleado público. Y también se llegó a un pacto con el sector privado para un acuerdo de subida salarial.

Cuando vienen a España, ¿consideran también que es una puerta para la Unión Europea?

Siempre, claro. Es un camino de doble vía. Además, hay una presencia importante de dominicanos que vienen como destino de segunda vivienda, de vacaciones y que se han nacionalizado como españoles. Parece que estamos formalizando cada vez más nuestras relaciones.

Pero también para los españoles es interesante República Dominicana para acercarse a Estados Unidos. Además, tenemos acuerdos de carácter fiscal con España para evitar la doble tributación, así como exenciones especiales para inversionistas que pueden retomar su capital sin tener que cargarlo con impuestos, entre otras ventajas.

