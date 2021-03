Francia usará la vacuna contra la Covid de AstraZeneca en mayores de 65 años

Francia administrará la vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca también en personas mayores de 65 años, según el nuevo dictamen emitido por la Alta Autoridad de Salud (HAS).

Esta decisión se basa en los resultados “alentadores” del estudio en vida real que se ha hecho en Escocia (Reino Unido). Según los resultados de este ensayo, la vacuna redujo un 94% el número de hospitalizaciones.

Estos primeros datos se obtienen tras vacunar a 1.137.775 personas (35% de la población) mayores de 18 años, siendo en su mayoría adultos mayores de 65 años.

"La Alta Autoridad de Salud (HAS) considera ahora que todas las vacunas en Francia, incluída AstraZeneca, son notablemente eficaces contra las formas graves de Covid. Todas las personas de 50 años o más con patologías pueden vacunarse con la vacuna de AstraZeneca", aseguró el ministro de Salud, Olivier Véran en una entrevista.

Véran puntualizó que este antígeno se utilizará en el grupo de entre 65 y 75 años, mientras que para los mayores de esa edad se seguirá utilizando las vacunas de Pfizer y Moderna.

Sin embargo, para la HAS no hay razón para que los mayores de 75 años no puedan recibir la de AstraZeneca. Con esta decisión, el Gobierno francés espera acelerar el ritmo de vacunación.