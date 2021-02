Rechazar la vacuna contra la Covid-19 no se castigará: Sanidad pondrá a quien rectifique el primero de la lista

La vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca está siendo cuestionada por ser la que menos efectividad ha demostrado de las que hay aprobadas hasta el momento. Esta diferencia puede llevar a que determinada población se plantee rechazarla, algo que ciertos grupos profesionales ya han considerado. Sin embargo, aunque una persona de un grupo prioritario rechace su antígeno no recibirá 'castigo' alguno. Al contrario: a quienes lo hagan y pidan más tarde la vacuna se les priorizará.

Cabe recordar que en España la vacunación es voluntaria, por lo que cualquiera puede negarse a que le administren el antígeno contra la Covid-19. Según ha explicado Federico de Montalvo, presidente del Consejo de Bioética de España, a Invertia, "el hecho de que alguien rechace inmunizarse no implica que cuando la pida no se le administre".

Este fue uno de los temas que se planteó en el seno de la comisión que ha elaborado la estrategia de inmunización. "Debatimos qué hacer con las personas que rechazasen el antígeno y se decidió que cuando la pidiesen había que priorizarlos".

Es decir, "no se les mandará al final de la fila como si fuera un castigo, al menos en el contexto actual", en el que se está priorizando en la campaña de vacunación a la población más vulnerable y colectivos esenciales como policías, guardia civil, bomberos, docentes y personal sanitario, entre otros.

El posible planteamiento por parte de determinados grupos de población de rechazar la vacuna de AstraZeneca por su menor efectividad es "absurdo, poco inteligente y poco solidario". Así de contundente ha sido De Montalvo, quien afirma que el antígeno de la farmacéutica anglosueca "ha seguido los mismos controles y su menor efectividad no significa desprotección frente al virus".

Incertidumbre

El de AstraZeneca estaba llamado a ser el antígeno que impulsaría la vacunación masiva en España. Sin embargo, su menor efectividad ha generado dudas entre los colectivos profesionales a quienes se les inoculará.

Cabe recordar que la Comisión de Salud Pública recomendó no usar esta vacuna en mayores de 55 años, por lo que Sanidad ha decidido utilizar las dosis en personas de hasta 55 años de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal de emergencias, fuerzas armadas, docentes y personal sanitario y sociosanitario de segunda línea.

Una dosis de la vacuna de AstraZeneca. Reuters

Es la solución que se ha adoptado de manera momentánea ante la falta de datos sobre la eficacia de esta vacuna en personas de mayor edad. Por otro lado, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha abierto la puerta a administrar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 años a partir del mes de marzo.

Entre quienes han manifestado su descontento están los sanitarios. El presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro, indicó a Invertia que inocular este antígeno a personal sanitario de segunda línea y colectivos esenciales (solo en personas de hasta 55 años) "no me parece lo más correcto porque ha demostrado menos efectividad que la de Pfizer o Moderna".

Las dudas en torno a la vacuna de AstraZeneca han proliferado también en uno de los principales destinatarios de estas dosis: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si bien los agentes han recibido con satisfacción la noticia, decenas de ellos hacían patente su incertidumbre en cuanto a su potencial y eficacia.

Estos colectivos pueden plantearse rechazarla y pedir que les vacunen pasado un tiempo con la esperanza de que lo hagan con otro de los antígenos disponibles. Sin embargo, “puede darse que cuando soliciten inmunizarse les vuelva a tocar el mismo antígeno”. Cabe recordar que la población no puede elegir la vacuna que quiere que le inoculen. Además, Federico de Montalvo advierte de que en el tiempo que transcurra hasta que solicite de nuevo el antígeno “la persona se arriesga también a coger el virus”.

Un sanitario realiza una prueba PCR a un paciente. EFE

Para el presidente del Comité de Bioética de España rechazar la vacuna de AstraZeneca “es una decisión poco sabia”. Ha insistido en que “aunque el porcentaje de efectividad sea menor no significa que no proteja y que no tenga una buena tasa de eficacia”.

Así lo apuntó también María Jesús Lamas, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL en la que rechazaba la idea de que la vacuna de AstraZeneca fuera "la peor" del lote.

"Que las dos primeras que se han autorizado tengan eficacias medias de alrededor del 95% condiciona mucho el resultado de las siguientes, porque una vacuna con protección del 60% o 70% es muy buena vacuna", explicó.