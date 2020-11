Ayuso pide a Bruselas que permita a las farmacias hacer test Covid; la Aemps niega tener competencias para ello

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a la Unión Europea que permita que las farmacias puedan hacer test de diagnóstico de Covid-19 basados en antígenos a la población.

En una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, Ayuso explica que los expertos madrileños establecen que las pruebas de antígenos se pueden hacer en otros centros sanitarios como farmacias.

Alega que "sus profesionales están capacitados, garantizan la seguridad e higiene y los resultados se pueden comunicar al sistema sanitario de Madrid".

Países

La jefa del Ejecutivo madrileño ha recordado que las pruebas de coronavirus en farmacias ya se hacen en países europeos como Francia, Portugal y el Reino Unido, así como en otros sistemas sanitarios consolidados, como Estados Unidos, Australia o Canadá.

Díaz Ayuso ha tomado esta determinación después de asegurar que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se hubiese negado a permitir que las oficinas de farmacia hicieran las citadas pruebas. Sin embargo, este extremo no es del todo correcto.

María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Jesús Umbría

Fuentes de la Agencia indican a Invertia que no es que se hayan negado, sino que no pueden decidir qué profesionales o en qué espacios se pueden hacer estas pruebas. "No es competencia de la AEMPS establecer las condiciones de uso de estos test, al no tener que estar sometidos a su autorización para la comercialización", aseguran.

Dichas fuentes concretan que "los test de diagnóstico rápido de Covid, tanto de anticuerpos como de antígeno, son considerados producto sanitario y, por lo tanto, deben contar con Marcado CE para poder comercializarse dentro de la UE".

Autorización

A ser productos sanitarios, estos test "no están sometidos a autorización de comercialización por parte de la Agencia. Para obtener el marcado CE, el fabricante debe confirmar que el producto cumple con todos los requisitos de la regulación de productos sanitarios y si los cumple, realizar una declaración de conformidad de su producto. Para ello, el fabricante debe establecer las condiciones de uso indicadas para garantizar resultados precisos en términos de sensibilidad y especificidad".

En este sentido, desde la Agencia insisten en que su actividad solo puede dedicarse a velar porque las condiciones dictadas por los fabricantes se cumplen. Pero ellos no pueden cambiarlas.