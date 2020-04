La intervención en el precio de las mascarillas y geles podría provocar desabastecimiento

Uno de los lastres de esta pandemia ha sido y está siendo la falta de materiales de protección contra el Covid-19 -mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos- que en las farmacias se agotaron enseguida y en los hospitales y lugares de trabajo han escaseado. A esto se le ha sumado el significativo aumento de los precios de estos productos debido a la gran demanda pero la regulación del importe máximo del precio de mascarillas y geles hidroalcohólicos que entra en vigor este viernes no ha sido acogida de buen grado por los farmacéuticos que ven en esta medida un peligro para el abastecimiento.

El presidente de la patronal de farmacias, Luis de Palacio, apunta a que esta regulación de precios podría provocar desabastecimiento si aumentara mucho la demanda. El Gobierno ha fijado un precio máximo de venta al público de 0,021 euros por mililitro la venta de geles y soluciones hidroalcohólicas y de 0,96 euros el precio de las mascarillas quirúrgicas desechables.

"Pensamos que los precios que están publicando están apurando mucho respecto de las posibilidades que hay en los mercados; son precios máximos y podrían provocar desabastecimiento si empeorase las condiciones globales de suministro o aumentase mucho la demanda, que pensamos que va a aumentar, esperemos que esto no ocurra", ha expresado en declaraciones a la agencia EFE.

El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) cree que sería más eficaz "facilitar el aumento de la oferta". De esta forma, explica, "se regularía el precio por competencia y por la abundancia de producto, además de tener otros mecanismos de control", como la vigilancia de los órganos de competencia o a través de los colegios profesionales.

No obstante, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha dicho nada a este respecto pero sí aseguró ayer jueves que desde el Gobierno no se dará a las farmacias ningún tipo de compensación pese a que las mismas hayan adquirido mascarillas a precios superiores a los 0,96 euros establecidos. Illa apoyó su afirmación al considerar que "no existirá mucho stock" debido a la gran demanda.

Confusión entre los usuarios

Además, Palacios habla también de que esta medida podría crear confusión entre los usuarios ya que sólo fija el precio tope para un único tipo de mascarilla -la de un uso desechable-, y sólo nueve geles.

"Puede venir gente pensando que son todas las mascarillas las que deben estar a ese precio o las que se les ofrece no son del tipo que está regulado pero debería; no somos muy optimistas respecto a la acogida de la medida en general entre establecimiento y público", ha asegurado.