Fragmento de la testifical aportada a la juez de Adamuz EL ESPAÑOL

Un testigo alerta a la juez de Adamuz de que Adif instaló balasto defectuoso de su cantera en la vía del accidente

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Un experto en infraestructuras ferroviarias alerta a la jueza de Adamuz de que Adif instaló balasto defectuoso que incumplía la normativa técnica en la vía del accidente. El testigo asegura que la piedra utilizada tiende a fragmentarse con el paso de los trenes, provocando la pérdida de estabilidad y firmeza en la banqueta de la vía. El denunciante afirma que fue despedido de la cantera proveedora por negarse a comercializar material defectuoso y ha solicitado declarar como testigo protegido. En su escrito al juzgado, solicita paralizar el paso de trenes por la línea Madrid-Sevilla y realizar análisis urgentes para determinar el estado de los materiales. Preguntas ¿Quién es el testigo que afirma que Adif instaló balasto defectuoso en la vía de Adamuz? Es un técnico con más de treinta años de experiencia en materiales ferroviarios que trabajó en la cantera que suministró la piedra, está personado ante el Juzgado de Montoro y ha pedido declarar como testigo protegido. ¿Por qué dice ese técnico que el balasto de la cantera es “defectuoso” y causó pérdida de estabilidad? Alega un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo carga, lo que genera finos, pérdida de asentamiento y pérdida de firmeza en la banqueta, fenómenos que pueden comprometer la estabilidad de la vía. ¿Qué pide el testigo que haga la juez sobre el tramo Madrid–Sevilla afectado en Adamuz? Solicita análisis petrográficos, ensayos de abrasión y granulometría, participar en las inspecciones y valora incluso la suspensión temporal del tráfico mientras se verifican las muestras. ¿Qué antecedentes de la investigación de Adamuz completan la hipótesis de fallo en materiales? Informes y peritajes han señalado fallos en la soldadura y dudas sobre el desgaste de carriles; la AITAT y la Guardia Civil han pedido mediciones y laboratorios para analizar piezas de vía. ¿Qué riesgos y consecuencias prácticas tendría confirmar que el balasto fue defectuoso en Adamuz? Ya ocurrido: reconocimientos técnicos y citaciones judiciales a responsables; posible ampliación de la investigación a la cantera y contratos de suministro. Potencial: medidas cautelares en la vía, reclamaciones civiles y cambios en control de calidad de Adif.

Un testigo con más de 30 años de experiencia en la construcción de infraestructuras ferroviarias asegura a la juez de Adamuz que la piedra de balasto utilizada en el mantenimiento de la vía incumple la normativa de Adif, es "material defectuoso" y advierte de que es la causa que provocó la pérdida de estabilidad en la vía.

Según un escrito aportado a la causa, al que ha accedido EL ESPAÑOL, este hombre ha solicitado declarar como testigo protegido, pide a la instructora realizar análisis urgentes e incluso paralizar el paso de trenes por la vía Madrid-Sevilla.

En su escrito ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), este experto en materiales ferroviarios advierte de irregularidades en el balasto utilizado en las obras de mantenimiento del tramo.

"El balasto instalado en las obras de arreglo y mantenimiento del tramo de Adamuz e incumplidor de la normativa técnica de Adif proviene de la cantera en la que prestaba mis servicios".

"Dicho material es defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de circulación, lo que provoca generación de finos, la pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza en la banqueta de la vía".

El técnico sostiene que la piedra instalada es defectuosa, incumple las exigencias de Adif y puede comprometer la estabilidad de la infraestructura.

En el documento, fechado el 9 de octubre de 2026 y dirigido a la magistrada Cristina Pastor Recover, el compareciente solicita ser reconocido como testigo, acogerse a medidas de protección y participar en las inspecciones técnicas que se practiquen sobre la vía.

Afirma disponer de conocimientos especializados sobre la normativa de Adif, la caracterización petrográfica y los ensayos mecánicos de materiales.

El experto explica que este deterioro puede provocar “la generación de finos, la pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza en la banqueta de la vía”.

El testigo asegura a la instructora que fue despedido de la cantera en la que trabajaba por su "negativa explícita a participar en la fabricación, mezcla y comercialización de balasto que no cumplía con los pliegos técnicos ni con los estándares exigidos".

Según explica, ese despido se encuentra judicializado. El experto considera que las investigaciones abiertas sobre Adamuz están explorando diferentes hipótesis sin abordar suficientemente lo que él identifica como un posible problema de origen en los materiales empleados.

Por ello, afirma sentirse en la obligación de colaborar con la Justicia para “aportar luz sobre la verdadera causa del deterioro de la infraestructura ferroviaria”.

Analizar la vía y sus piedras

El técnico solicita a la magistrada que valore la suspensión temporal del paso de trenes por el tramo afectado mientras se comprueba el estado del balasto.

En el escrito dice conocer “la ubicación exacta y los puntos kilométricos (PK) concretos de la vía donde fue instalado este balasto defectuoso", y se ofrece a acompañar a los investigadores durante la inspección, señalar esos lugares en los que deberían recogerse las muestras y presenciar posteriormente su recepción y análisis en un laboratorio oficial.

Entre las pruebas solicitadas figuran análisis petrográficos, ensayos de abrasión y desgaste, y comprobaciones de granulometría. Estas permitirían determinar la composición de la piedra, su resistencia mecánica y su posible procedencia.

El compareciente sostiene que la identificación del material es "categórica", porque la cantera suministradora en la que él trabajaba posee una firma mineralógica y petrográfica que considera única.

Si los resultados confirmaran sus sospechas, propone inspeccionar la cantera, revisar los albaranes de entrega e investigar otros suministros ferroviarios que pudieran contener el mismo material.

Posibles represalias

El escrito también incluye una petición expresa de protección de identidad y datos personales, al amparo de la legislación sobre informantes y testigos.

El técnico pide que se garantice su seguridad frente a posibles represalias derivadas de su colaboración con la investigación judicial.

Además, introduce una segunda advertencia sobre la cantera: sostiene que también estaría fabricando y suministrando piedra para mezclas asfálticas fuera de las especificaciones técnicas aplicables.