El Gobierno aprueba un plan de 30 M€ en indemnizaciones para las víctimas del accidente de tren en Urda

El ministro Óscar Puente dijo que el Ejecutivo quiere limitar los precios de transportes alternativos porque han detectado subidas de hasta ocho veces tras el accidente. La intención es regular esos precios mientras dure la contingencia.

¿Qué medidas ha anunciado el Gobierno respecto a los precios de transportes alternativos tras el accidente en Urda?

El presidente adelantó que el decreto doblará la cuantía del seguro obligatorio para garantizar mayor cobertura inmediata a las víctimas y reducir la necesidad de reclamaciones largas. El objetivo declarado es acelerar y ampliar las compensaciones.

¿Por qué el Gobierno ha duplicado la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros tras Urda?

El decreto permite anticipar parte de la indemnización cargándola al seguro de responsabilidad civil, con transferencias directas exentas de IRPF. El mecanismo habilita pagos inmediatos y compatibles con otras ayudas.

¿Cómo funcionará el mecanismo para adelantar las indemnizaciones tras el accidente de Urda?

El Gobierno aprobó un fondo de 30 millones de euros en ayudas no reembolsables para las víctimas del 28 de octubre en Urda. Por fallecimiento la cuantía es de 71.141 euros; por lesiones graves varía entre 2.404 y 84.000 euros.

¿Qué indemnizaciones aprobó el Gobierno para las víctimas del accidente de tren en Urda?

El Ejecutivo prevé limitar los precios de los transportes alternativos tras detectar subidas de hasta ocho veces su valor habitual.

Se trata de ayudas directas, exentas de IRPF y compatibles con otras compensaciones, que doblan el seguro obligatorio de pasajeros.

Las cuantías fijadas son de 71.141 euros por fallecimiento y entre 2.404 y 84.000 euros por lesiones graves.

El Gobierno aprueba un plan de 30 millones de euros en indemnizaciones para las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

El Gobierno ha aprobado un mecanismo de indemnizaciones con 30 millones para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo) en el que al menos han muerto 69 personas.

Así lo ha confirmado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya adelantó el lunes que el decreto incluirá ayudas económicas que doblarán la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros, y un mecanismo específico para anticipar indemnizaciones.

Según ha explicado el ministro, son ayudas “no reembolsables y transferencias directas exentas de IRPF y compatibles con otras ayudas”.

Por fallecimiento la cuantía es de 71.141 euros, mientras que por lesiones graves van de 2.404 a 84.000 euros.

Se trata, por tanto, de ayudas inmediatas a las víctimas que también permiten adelantar parte de la indemnización con cargo al seguro de responsabilidad civil. Entrarán en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Más allá de asegurar ayudas queremos que los afectados se sientan acompañados por el Gobierno”, ha dicho la ministra portavoz, Elma Saiz.

Estas ayudas son muy parecidas a las aprobadas para las víctimas de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). La cuantía ascendió a 20 millones de euros.

Asimismo, el Gobierno quiere limitar los precios de transportes alternativos al tren porque Puente ha asegurado han visto que se han multiplicado hasta por ocho.

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