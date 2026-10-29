La CIAF manda un equipo al centro de control de Atocha para recabar audios y datos del accidente en Urda

Ya han viajado investigadores al lugar y al centro de control para recabar pruebas y entrevistar a testigos y trabajadores; en adelante podrían requerir más visitas y la elaboración de hipótesis que se publicarán al final de un proceso que suele durar al menos un año.

¿Qué ha ocurrido ya y qué puede ocurrir después en la investigación de la CIAF sobre Urda?

Los audios muestran las órdenes y avisos cruzados en el centro de control y entre maquinistas, por lo que permiten identificar si se dio la instrucción de reanudar o detener la marcha y confirmar si hubo confusión o ausencia de órdenes antes de la colisión.

¿Qué aportan los audios entre los maquinistas y el operario del centro al esclarecimiento del choque entre el AVE y el Iryo?

La moviola es una reconstrucción audiovisual basada en registros del sistema de control, señalización, telemetría de convoyes y comunicaciones de voz obtenidos del Registrador Jurídico; permite reproducir la secuencia del accidente y comprobar tiempos, señales y órdenes entre los trenes y el centro.

¿Qué es exactamente la "moviola" que ha pedido la CIAF y para qué sirve en la investigación?

La CIAF ha acudido al centro de control para recabar audios, la moviola y toda la información del sistema de control necesarios para reconstruir cómo se produjo la colisión en Urda. Estos datos son clave para verificar comunicaciones entre maquinistas y operarios y la secuencia registrada por el SAM y el URJ.

¿Por qué la CIAF ha enviado un equipo al centro de control de Adif en Atocha por el accidente de Urda?

La investigación técnica se centrará en esclarecer las causas del accidente sin determinar responsabilidades judiciales y durará al menos un año.

Cinco investigadores se han desplazado al lugar del siniestro para recabar pruebas y entrevistar a trabajadores y testigos.

Adif ha facilitado la información requerida sobre las comunicaciones entre los maquinistas del Iryo y del AVE y el centro de control.

Un equipo de la CIAF ha acudido al centro de control de Adif en Atocha para recabar audios, datos y la moviola del accidente ferroviario en Urda.

La antigua Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya está investigando el accidente de Urda (Toledo) en el que han muerto al menos 69 personas y ha enviado un equipo al centro de control de Adif de Atocha en Madrid.

En concreto, han acudido un director técnico de investigación ferroviaria y un consejero especialista al centro, epicentro de la tragedia, para pedir los audios entre los maquinistas del Iryo y del AVE y el operario del centro de control.

Según ha podido saber ESPAÑOL-Invertia, no sólo han requerido los audios, sino toda información sobre el accidente así como la moviola.

¿Qué es la moviola? La moviola es una herramienta de análisis del Sistema de Ayuda al Mantenimiento (SAM) que utiliza los datos almacenados por el Registrador Jurídico (URJ). Es una reconstrucción audiovisual basada en los registros del sistema de control, la señalización, la telemetría de los convoyes y las comunicaciones de voz.

En principio, Adif, que es de quien depende este centro, ha aportado toda esta información sin poner trabas de ningún tipo.

No obstante, es probable que los investigadores necesiten incluso volver a acudir al centro a recabar más información a medida que avancen las pesquisas.

Los audios son vitales para la investigación. Todo apunta a un error del operario que dio paso al tren AVE con el Iryo parado delante tras la caída del sistema de seguridad LZB.

Y más tras conocerse los audios en los que el maquinista del Iryo avisa de que no puede reanudar la marcha y nadie en este centro da orden al convoy de Renfe de parar o circular con marcha a la vista para evitar el choque.

Sobre el terreno

En paralelo, ayer tres investigadores de la CIAF (organismo dependiente ahora de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil) llegaron al lugar del accidente.

Y esta mañana, según confirman desde el organismo, han viajado otros dos compañeros más para unirse a las tareas de investigación.

Los investigadores, además de personarse en la escena del accidente, y recabar información, también entrevistarán a los trabajadores de las dos compañías y a los testigos del accidente.

Tras recopilar la información, formularán las primeras hipótesis que se harán públicas una vez finalice la investigación. Un proceso que como mínimo dura un año.

Cabe recordar que la CIAF investigaba todos aquellos accidentes en los que se producía al menos una víctima mortal, según la clasificación de sucesos vigente en aquel momento en la legislación española.

Pero sus investigaciones en ningún caso se ocupan de determinar la culpa o responsabilidad, ya que tiene que ser independiente de cualquier investigación judicial.

Además, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya está sobre el terreno.

Al igual que ha ocurrido con el accidente de Adamuz habrá dos investigaciones en paralelo y colaborando de forma mutua.