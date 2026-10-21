Bolt entra en la guerra del taxi autónomo en Madrid: se alía con Nvidia y Lucid para estrenar su servicio en 2027

Madrid se consolida como epicentro de la movilidad autónoma tras los anuncios de Waymo (Google) y la alianza de Uber con WeRide.

El programa forma parte del plan global de Bolt para operar 100.000 vehículos autónomos en diversos continentes para 2035.

El proyecto servirá para recopilar datos de conducción en condiciones reales y sentar las bases para desplegar 25.000 vehículos de nivel 4.

Bolt se alía con Nvidia y Lucid para lanzar su servicio de taxis autónomos en Madrid a partir de 2027.

Tras los anuncios de Uber y Google, Bolt se lanza a la carrera del taxi autónomo y elige también Madrid para estrenar sus servicios de la mano de Nvidia y Lucid.

En concreto, Bolt ha seleccionado Nvidia Alpamayo Stack, el software integral de conducción autónoma del gigante tecnológico, para los vehículos de su programa europeo de transporte autónomo bajo demanda, que comenzará con Lucid.

El plan es llegar con sus robotaxis a la capital española en 2027, mientras que Alemania y Francia se han identificado como mercados clave para futuros despliegues.

También sentará las bases para desplegar al menos 25.000 vehículos Lucid preparados para el nivel 4 y equipados con Nvidia Hyperion.

El programa constituye una parte central del plan más amplio de Bolt de desplegar 100.000 vehículos autónomos en Europa, América del Norte, Asia Central y Asia Occidental para 2035.

Bolt, Nvidia y Lucid están integrando una cadena de suministro tecnológica global en un único producto para las ciudades europeas.

El objetivo es crear un servicio de transporte autónomo bajo demanda que pueda ampliarse más allá de programas concretos, con múltiples fabricantes de vehículos y en distintos mercados.

El programa en Madrid

Inicialmente, el servicio en Madrid recopilará datos de conducción en condiciones reales para contribuir al desarrollo y la validación de la tecnología de conducción autónoma, sujeto a la aprobación regulatoria.

El programa combina los vehículos definidos por software de Lucid con Nvidia Hyperion y Alpamayo Stack.

Bolt y Nvidia trabajarán para adaptar el software de conducción a las carreteras europeas e integrarlo en vehículos de varios fabricantes, empezando por Lucid.

Alpamayo Stack, que se ejecuta sobre Nvidia Hyperion, combina IA de razonamiento con percepción y planificación clásicas, apoyadas por las capacidades de seguridad de Nvidia Halos.

Por su parte, Bolt Autonomous Driving Solutions liderará el desarrollo y la comercialización del servicio de transporte autónomo bajo demanda en Europa.

"Tras nuestro primer lanzamiento de movilidad autónoma en Luxemburgo, el siguiente paso con Nvidia y Lucid es iniciar un programa en Madrid en 2027. La Comunidad de Madrid está impulsando un marco estructurado para la movilidad autónoma comercial, en coordinación con las autoridades nacionales”, asegura Jevgeni Kabanov, presidente y responsable de Conducción Autónoma de Bolt.

Por su parte, Rishi Dhall, vicepresidente de Automoción de Nvidia, cree que “los robotaxis se desplegarán a escala cuando cada vehículo se construya sobre una base común diseñada con criterios de seguridad”.

Kay Stepper, presidente de Lucid Technologies añade que “el inicio de la recopilación de datos el próximo año marca los primeros pasos para llevar a Europa una movilidad autónoma escalable y definida por software”.

Google y Uber

El anuncio de Bolt y Nvidia llega justo después del de Google. Waymo, el popular servicio de taxis autónomos de Alphabet, confirmó su llegada a la Comunidad de Madrid, donde tiene previsto ofrecer servicios de transporte de viajeros en vehículos totalmente autónomos en 2027.

Para comenzar los servicios el próximo año, Waymo ya ha empezado a enviar sus vehículos a Madrid y, en los próximos días, comenzarán a circular por las calles y carreteras de la región para comenzar las pruebas.

El modelo de vehículo que Waymo desplegará inicialmente en Madrid serán los coches eléctricos Jaguar I-PACE.

La idea es que este periodo de validación sirva a Waymo Driver para adaptarse a los patrones de tráfico y las condiciones viales específicas de la Comunidad.

Se trata de una operación parecida a la que ya está realizando WeRide en Madrid, que junto con Uber y Avomo, prevén lanzar su servicio de taxi sin conductor antes de que acabe el año en la ciudad.