La familia Cosmen (Alsa) y Asterion ofrecen 338 millones por la británica Mobico con una prima del 59%

El plazo legal fija que la oferta final deberá ser enviada antes de las 17:00 horas del próximo 18 de noviembre.

Los consejeros independientes de Mobico están a favor de recomendar la venta a los accionistas si la oferta se formaliza.

La propuesta es de 46 peniques por acción, ofreciendo una prima del 59% sobre el precio de apertura bursátil.

La familia Cosmen (Alsa) y Asterion ofrecen 338 millones de euros por el 100% de la británica Mobico.

La familia Cosmen (Alsa), junto con la gestora madrileña Asterion, ha lanzado una oferta de compra por el 100% de Mobico, la matriz británica dueña de la compañía española de autobuses, por un importe aproximado de 283 millones de libras esterlinas (338 millones de euros).

Mobico ha informado este miércoles al mercado de la recepción de esta oferta de 46 peniques por acción, lo que supone una prima del 59% respecto al precio de 29 peniques con el que abrió la sesión bursátil. Poco después del anuncio, la cotización se disparaba cerca de un 35%, hasta los 40 peniques, aún por debajo del precio ofertado.

La familia Cosmen ya es dueña del 26% de Mobico y es el principal motor de crecimiento de la compañía, que antes se llamaba National Express, el nombre de la marca comercial con la que opera los autocares de largo recorrido de Reino Unido.

Los consejeros independientes de Mobico ya han evaluado la propuesta junto a sus asesores y han concluido que la valoración alcanzada permitiría recomendar su aceptación a los accionistas, siempre que se anuncie una intención firme de oferta, conforme a la normativa, y se acuerden los términos finales.

Por ahora se trata solo de una propuesta no vinculante surgida a raíz de un periodo de negociación entre las dos partes. S

in embargo, el plazo legal fija que la oferta final tendrá que ser enviada antes de las 17.00 horas del 18 de noviembre, aunque este plazo podría ser ampliado con el consentimiento del organismo regulador británico.

La sociedad que lanza la oferta es Autobuses de León (AdL), una empresa con sede en Madrid y participada por la familia asturiana Cosmen -vinculada al crecimiento de Alsa en los años sesenta- y por Asterion Industrial Partners Fund III, un fondo de Asterion, gestora que administra 8.300 millones de euros.

La historia conjunta de Alsa y Mobico se remonta al año 2005, cuando los Cosmen la vendieron a National Express a cambio de un paquete accionarial, que han ido aumentando progresivamente desde entonces.

En 2023, National Express cambió su nombre a Mobico, aunque esa denominación sigue existiendo para los autocares británicos.

Con el paso del tiempo, la española se ha convertido en el 'buque insignia' de su matriz, después de que Mobico haya atravesado ciertas dificultades en sus negocios de EEUU y Alemania, hasta el punto de que este año la directiva encargó a Alsa la gestión de sus autobuses en Reino Unido para revertir también la situación de tendencia a la baja del rendimiento operativo en ese país.

Por el contrario, Alsa está encadenando en los últimos años récords de facturación, impulsada principalmente por su negocio en España, donde las políticas de impulso al transporte público puestas en marcha por el Gobierno a través de viajes gratis o descuentos subvencionados han impulsado su actividad.

La española también se ha expandido en los últimos años y ya opera en países como Marruecos, Portugal, Suiza, Arabia Saudí o Bahrein.

Asimismo, la familia Cosmen está trabajando con la empresa ferrocarril estatal de Italia (Trenitalia) para operar los trenes que cruzan de Francia a Reino Unido a través del Eurotúnel en el Canal de la Mancha.