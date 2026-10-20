La CNMC da la razón a Ouigo y fuerza a Renfe a compartir sus talleres de mantenimiento

La resolución exige a Renfe Mantenimiento restituir el acceso acordado para el periodo 2025-2030 y pide a Ouigo detallar sus necesidades de servicio.

El organismo regulador concluyó que las tareas denegadas son servicios básicos y detectó que Renfe sí concedió capacidad para intervenciones equivalentes a Renfe Viajeros.

Renfe había reducido la capacidad adjudicada a Ouigo al clasificar ciertas operaciones como mantenimiento pesado en lugar de ligero.

La CNMC da la razón a Ouigo y obliga a Renfe Mantenimiento a dar acceso a sus talleres de Cerro Negro/Santa Catalina, Can Tunis y Fuencarral.

Revés para Renfe. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) da la razón a Ouigo frente a la decisión de Renfe Mantenimiento de reducir la capacidad previamente adjudicada para el mantenimiento de sus trenes en los talleres de Cerro Negro/Santa Catalina, Can Tunis y Fuencarral.

Desde el inicio de sus operaciones en España, Ouigo ha realizado parte del mantenimiento de sus trenes en talleres de Renfe Mantenimiento sin incidencias relevantes.

En enero de 2025 el acuerdo de reserva de capacidad de este operador pasó a ser plurianual (2025-2030), después de que Renfe Mantenimiento ofreciera, a todas las empresas ferroviarias, descuentos en el precio por extender la duración de sus compromisos.

Meses después, Renfe Mantenimiento redujo la capacidad concedida a Ouigo al considerar que algunas de las operaciones previstas debían calificarse como de mantenimiento pesado y no podían realizarse en talleres de mantenimiento ligero.

La CNMC ha concluido que las operaciones controvertidas, consistentes en el desmontaje y montaje de componentes cuya reparación se efectúa fuera de los talleres, constituyen servicios básicos de mantenimiento y, por tanto, según la Ley del Sector Ferroviario, todas las empresas ferroviarias deben poder realizarlas en los talleres existentes.

La CNMC también ha constatado que Renfe Mantenimiento adjudicó capacidad a Renfe Viajeros para intervenciones técnicamente equivalentes.

Por ello, considera que la denegación de acceso a Ouigo y el trato dispensado a este operador son "contrarios a la normativa vigente".

En consecuencia, requiere a Renfe Mantenimiento que permita a Ouigo acceder a los talleres de Cerro Negro/Santa Catalina, Can Tunis y Fuencarral, como previsto en el acuerdo de adjudicación de capacidad.

La resolución destaca la importancia de que Renfe Mantenimiento disponga de información detallada sobre las necesidades de mantenimiento de los operadores para gestionar la capacidad de los talleres y priorizar las operaciones más frecuentes y esenciales para la prestación diaria de los servicios ferroviarios.

Asimismo, requiere a Ouigo que facilite esa información en el marco de su acuerdo de adjudicación de capacidad.

De hecho, la propia compañía francesa afirmó hace unas semanas que no construirá ningún centro en España.

“No tiene sentido construir un taller con 16 trenes y sólo un 10% de capacidad”, aseguró la directora general de Ouigo España, Amandine Thomas-Commin.