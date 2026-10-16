Los maquinistas estallan contra Renfe: convocan una huelga el 29 de octubre

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LO ESENCIAL Las claves El sindicato Semaf ha convocado una huelga de 24 horas en el Grupo Renfe para el próximo 29 de octubre, afectando a todo el personal de conducción. La decisión se toma tras fracasar las reuniones de mediación con Renfe, Adif, la AESF y el Ministerio de Transportes por el bloqueo de los acuerdos pactados. Entre las reivindicaciones destacan mejoras en seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de personal y fiabilidad del material rodante. Semaf también ha convocado seis jornadas de paros en la compañía Ouigo coincidiendo con los puentes de noviembre y diciembre.

El sindicato de maquinistas (Semaf) ha convocado una jornada de huelga de 24 horas para el próximo 29 de octubre (de 00:01 a 23:59 horas) en todas las empresas del Grupo Renfe, dirigida a todo el personal de conducción.

La decisión de la central sindical mayoritaria entre los maquinistas se produce tras agotarse sin éxito la mediación en la Comisión de Conflictos —registrada el pasado 5 de octubre—.

También tras concluir sin avances la reunión mantenida este viernes entre representantes de los trabajadores de Renfe, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y la dirección de Renfe.

Según denuncian desde la organización sindical, los compromisos adquiridos en meses anteriores permanecen en un estado de “bloqueo administrativo”.

Entre los pactos paralizados se encuentran acuerdos en materia de seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.

Entre las mejoras, reivindican asegurar la actuación frente a emergencias climáticas y riesgos en la vía, cambiar el modelo hacia una verdadera “Cultura Justa”, abrir un canal directo entre los sindicatos, la AESF y la Inspección de Trabajo o trabajar con trenes fiables y seguros.

También piden proteger nuestros descansos, nuestra jubilación y el cumplimiento de lo pactado, aplicar lo acordado para las nuevas promociones y cuidar al maquinista en los momentos más duros.

Hay que recordar que Semaf también ha convocado paros en Ouigo, de seis jornadas, que coinciden con los próximos puentes.

En el caso de la francesa, la huelga provocará paros durante seis días: de 24 horas los días 30 de octubre y 2 de noviembre y parciales los días 6 y 9 de noviembre, y 4 y 8 de diciembre de 2026 (en franjas de 06:00 a 12:00 horas y de 18:00 a 23:59 horas).