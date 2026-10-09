Las ayudas fiscales palían el alza de los carburantes en un puente del Pilar en el que prevén 5,7 millones de desplazamientos

Las horas con mayor complicación de tráfico se esperan el viernes y el sábado por la mañana para la salida, y la tarde del lunes para el retorno.

A pesar de las ayudas, llenar el depósito de gasolina es 17 euros más caro que el año pasado, y el de gasóleo cuesta 27,8 euros más.

Las ayudas fiscales del Gobierno provocan un descenso de los carburantes del 1,6% en la gasolina y del 1,5% en el gasóleo respecto a la semana anterior.

La DGT prevé 5,76 millones de desplazamientos durante el puente del Pilar, una operación especial que se prolongará hasta el lunes 12 de octubre.

El puente del Pilar llega con un ligero descenso en el precio de los carburantes debido a las ayudas fiscales del Gobierno. Una medida que logra paliar ligeramente el alza de las últimas semanas.

Eso sí, los precios que habrá en los monolitos seguirán por encima de los que se registraron en la operación retorno de verano -último dispositivo especial de Tráfico- y, sobre todo, en comparación con la misma festividad del año anterior.

A partir de las 15.00 horas da comienzo una nueva operación especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la que se prevé que haya 5,76 millones de desplazamientos. Una operación especial que se prolongará hasta la medianoche del lunes 12 de octubre con una media diaria de 1,44 millones de movimientos de larga distancia.

En el caso de la gasolina, el precio medio del litro se sitúa en los 1,79 euros, lo que supone un descenso del 1,6% en comparación con la semana anterior, según datos del Geoportal de Hidrocarburos, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Se trata de un coste que no se veía desde principios del mes de septiembre.

Si estos precios se comparan con los de la operación retorno de verano, el coste medio del litro de la gasolina se ha encarecido un 3,4%, mientras que el precio del litro de gasóleo ha escalado un 2,1%.

Además, si se compara con la festividad del puente del Pilar del año pasado, el coste medio del litro de gasolina acumula un incremento del 21%. En román paladino: llenar un depósito medio de gasolina será 17 euros más caro en comparación con el año pasado y habrá que desembolsar 98,4 euros.

En el caso del gasóleo, el precio medio del litro en España se sitúa en los 1,89 euros, lo que supone una reducción del 1,5% en comparación con la semana anterior.

Dicho de otra manera, el precio medio del litro del diésel en España ha retrocedido a niveles de mediados del pasado mes de septiembre.

Ahora bien, llenar un depósito medio de gasóleo para este puente del Pilar será 27,8 euros más caro en comparación con el año anterior. Así, un depósito medio de diésel tendrá un coste de 103,9 euros.

Horas más desfavorables

Las previsiones elaboradas por la DGT indican que la tarde del viernes concentrará una parte importante de los movimientos de salida.

De esta manera, desde las primeras horas aumentará la circulación en las vías que parten de los grandes núcleos urbanos y en los principales accesos a las zonas de costa, montaña y segunda residencia. La intensidad se incrementará especialmente entre las 16.00 y las 22.00 horas.

El sábado, día 10, continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana en las salidas de grandes ciudades y en los accesos a las zonas costeras y de montaña. Las mayores intensidades se esperan entre las 9.00 y las 13.00 horas.

Si bien para el domingo, día 11, se prevén principalmente recorridos cortos hacia zonas de ocio y recreo, será el lunes cuando comiencen las retenciones en los principales ejes viarios y, posteriormente, se trasladarán a los accesos de las grandes ciudades. El periodo de mayores complicaciones está previsto entre las 16.00 y las 23.00 horas.