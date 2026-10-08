Tren de Ouigo.

Tren de Ouigo. Europa Press

Observatorio de la movilidad

Huelga en Ouigo: los maquinistas convocan seis días de paros durante los puentes de noviembre y diciembre

Algunos paros son totales y otros son sólo parciales.

Más información: Ouigo aviva la guerra de talleres con Renfe: no van a construir ningún centro en España para una flota de sólo 16 trenes

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Semaf convoca seis jornadas de huelga en Ouigo entre el 30 de octubre y el 8 de diciembre de 2026, coincidiendo con los puentes de noviembre y diciembre.

Habrá paros de 24 horas el 30 de octubre y el 2 de noviembre, y paros parciales los días 6 y 9 de noviembre y 4 y 8 de diciembre.

La convocatoria afecta a los 100 maquinistas de Ouigo y podría impactar en viajeros de alta velocidad de 15 provincias, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.

El sindicato denuncia excesos de jornada, turnos abusivos y falta de descansos; Ouigo afirma respetar el convenio y mantiene su disposición a negociar un acuerdo.

El Sindicato de Maquinistas Semaf ha convocado seis jornadas de huelga, con días de paros de 24 horas y otros parciales, coincidiendo con los puentes de noviembre y diciembre, en la compañía de alta velocidad Ouigo por “la vulneración reiterada de derechos laborales”.

La convocatoria oficial afecta a los 100 maquinistas de la empresa, la inmensa mayoría de ellos afiliados a Semaf.

La huelga provocará paros durante seis días: de 24 horas los días 30 de octubre y 2 de noviembre y parciales los días 6 y 9 de noviembre, y 4 y 8 de diciembre de 2026 (en franjas de 06:00 a 12:00 horas y de 18:00 a 23:59 horas).

Trabajadores de Renfe en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona

La protesta en la operadora, filial de la pública francesa SNCF, afectará a miles de viajeros de alta velocidad con destino y origen a 15 provincias: Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Elche, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Valladolid, Segovia, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba.

El sindicato denuncia excesos de jornada, turnos abusivos y falta de descansos, factores que "precarizan gravemente" la labor de los maquinistas y asegura que se están produciendo "reiterados y sistemáticos incumplimientos" del convenio por parte de la empresa en materia de turnos, días de descanso y horas extra, entre otras.

El secretario general de Semaf, Diego Martín, explica en la nota que la empresa resuelve sus carencias organizativas a costa del descanso, la salud y el tiempo libre de los conductores, "negándose a establecer cuadrantes justos o a compensar los excesos que ellos mismos generan".

Denuncia un impacto directo sobre la fatiga del trabajador debido a las jornadas excesivas y al abuso de los turnos de disponibilidad sin compensar debidamente las horas extras generadas, además de afectar a la conciliación personal y familiar.

La respuesta de Ouigo

Por su parte, Ouigo ha comunicado que respeta el ejercicio de este derecho fundamental, así como a todas y cada una de las condiciones pactadas en el convenio colectivo de empresa, firmado en 2024.

Respecto a aquellos puntos del convenio sobre los que existen diferencias interpretativas, la empresa los ha venido abordando a través de un diálogo continuado con la representación de los trabajadores, con el objetivo permanente de alcanzar consensos.

En este sentido, ha confirmado estar "totalmente dispuesta a continuar estas conversaciones en los próximos días para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes".