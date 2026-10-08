Adif nombra al exdirector de Rodalies Antonio Carmona como nuevo Coordinador de la red en Cataluña en pleno caos

Su nombramiento coincide con el caos en Rodalies tras el temporal, que provocó desprendimientos y la suspensión casi total del servicio el 7 de octubre.

Carmona dirigió Rodalies desde abril de 2024 y fue portavoz institucional en Cataluña hasta asumir funciones en los servicios comerciales de la red.

La selección se resolvió mediante un concurso de méritos y una entrevista, después de que la convocatoria se publicara el 27 de julio.

Adif nombra a Antonio Carmona, exdirector de Rodalies, nuevo coordinador de la red en Cataluña tras obtener la mayor puntuación en el proceso selectivo.

Adif ha nombrado al exdirector de Rodalies Antonio Carmona como nuevo Coordinador de la red de Rodalies de Cataluña, según consta en una resolución del portal de contratación pública de Adif.

En la resolución, la convocatoria de Adif se publicó el 27 de julio de este año y Carmona ha sido el aspirante que ha obtenido la mayor puntuación total durante el proceso selectivo, basado en dos fases: un concurso de méritos y una entrevista.

Carmona fue nombrado director de Rodalies de Cataluña en abril de 2024, en julio de 2025 fue designado representante institucional y portavoz en Catalunya y en julio de este año dejó de ser el portavoz para asumir nuevas funciones dentro de los servicios comerciales de Rodalies.

Su llegada coincide con un momento complicado para la red de tren en Cataluña.

El pasado miércoles 7 de octubre la red de Rodalies vivió una jornada de caos y parálisis casi total debido a la suspensión del servicio provocada por un plantón de los maquinistas de Renfe tras los efectos de un fuerte temporal.

Tras varios días de intensas lluvias, se registraron desprendimientos y caídas de árboles sobre las vías. El incidente desencadenante fue la caída de un talud y un árbol sobre un tren en Vilanova i la Geltrú (afectando a la línea R2 Sud).

Ante la falta de garantías en el estado de las infraestructuras, los maquinistas de Renfe se negaron a circular a primera hora de la mañana.

A partir de las 9:00 horas, tras la verificación de tramos de vía y la apertura de rutas alternativas de autobús, el servicio comenzó a recuperarse de forma progresiva.