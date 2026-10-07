Nuevo lío en las oposiciones de Renfe: algunos de los 680 aprobados denuncian errores en la asignación de sus destinos

La incidencia se suma a una oposición marcada por la repetición de la prueba verbal tras una presunta filtración, la ampliación de 600 a 680 plazas y los recursos judiciales de parte de los aspirantes.

Renfe sostiene que aplica los criterios de la convocatoria, incluidos el orden de selección, las preferencias y las necesidades organizativas, y afirma no haber recibido reclamaciones por sus canales habituales.

Fuentes sindicales confirman fallos en el listado de adjudicación y avanzan que Renfe enviará próximamente una relación corregida de destinos.

Varios de los 680 nuevos operadores comerciales de Renfe denuncian errores en la adjudicación de destinos, al recibir residencias que no se corresponderían con su nota ni sus preferencias.

Nuevo lío en las oposiciones a operador comercial de Renfe. Tras la repetición de uno de los exámenes y la ampliación de 600 a 680 plazas, ahora la empresa pública ha adjudicado por error algunos destinos.

El pasado 5 de octubre, Renfe dio la bienvenida a estos 680 nuevos profesionales, que arrancan con su periodo de formación previo a su incorporación a Renfe Viajeros.

Y en esa incorporación, la designación de destinos no ha sido del todo correcta y hay varios afectados con residencias que no les corresponden por nota.

“Se han saltado todos los criterios de elección y han dado los destinos a voleo”, denuncian algunos de los opositores a este periódico.

Las bases de la convocatoria pública recogen que la adjudicación de residencias se efectuará atendiendo al orden de preferencia que cada persona adjudicataria haya asignado a las vacantes que se les oferten.

Todo ello teniendo en cuenta el orden obtenido en el proceso de selección de conformidad con las bases de la convocatoria.

Pero al parecer esto no ha sido así. “Hay gente en el número 400 con destinos que, por ejemplo, el 200 tenía seleccionado en primera opción y no se lo han dado”, señalan.

Fuentes sindicales confirman a EL ESPAÑOL-Invertia que se han producido errores en la elaboración del listado de la adjudicación de residencias de los nuevos operadores comerciales, pero que se enviará próximamente un nuevo listado.

Desde Renfe han defendido que “los criterios son los establecidos en la convocatoria pública”.

Argumentan que los destinos se determinan teniendo en cuenta “las necesidades organizativas y de cobertura de puestos en cada momento, como recogen las bases”.

Y, de momento, aseguran que no han recibido reclamaciones por los canales habituales de la empresa.

Cronología de la polémica

El origen de la polémica oposición se inicia el 18 de junio. Ese día salieron las listas provisionales para acceder a una de las 600 plazas para operador comercial de una convocatoria que reunió a 5.716 candidatos el 6 de junio.

Fue entonces cuando empezaron a circular, entre los propios aspirantes, las primeras denuncias: buena parte del contenido de la prueba de aptitud verbal, decían, coincidía de forma sustancial con los materiales de preparación que distribuía una academia concreta, Eticop.

A partir de ahí el escándalo fue escalando y el caos estalló. El 30 de junio, Renfe decidió paralizar sus oposiciones a operador comercial.

Todo ello tras remitir la documentación del proceso de selección a la Abogacía del Estado con el fin de conocer su opinión e incorporar su criterio jurídico antes de adoptar una decisión definitiva.

Con ello, dejó a 600 opositores que aprobaron y consiguieron plaza provisionalmente en el limbo laboral y personal, ya que muchos dejaron sus puestos de trabajo pensando que tenían su plaza en Renfe.

Días después, la Abogacía del Estado emitió su opinión. Declaró que si la filtración afectó de manera exclusiva a la prueba psicotécnica verbal, la actuación jurídicamente procedente era dejar “sin efecto exclusivamente dicha prueba y acordar su repetición”.

Pero dejó claro que no tenía la competencia para ordenar la repetición por sí misma, ya que esa es una facultad exclusiva del Tribunal de la convocatoria de Renfe.

El 10 de julio, dicho Tribunal votó a favor de repetir únicamente la prueba de aptitud verbal, fijando la nueva fecha para el 25 de julio de 2026.

La votación no fue unánime. Renfe y Semaf (sindicato de maquinistas) votaron a favor de repetir la prueba verbal, mientras que CCOO y UGT lo hicieron en contra.

El examen se repitió el 25 de julio y 131 aprobados con plaza en el primer examen se quedaron fuera.

A mediados de septiembre, Renfe trató de subsanar el descontento de muchos de ellos ampliando en 80 plazas más las vacantes. Es decir, a 680.

Pese a ampliar plazas, 51 aprobados en el primer examen con plaza se quedaron sin su vacante.

En paralelo, la vía judicial sigue abierta.

Cerca de 400 de los 600 iniciales aprobados se unieron para acudir a los tribunales a denunciar, primero, la paralización de la oposición por parte de Renfe y, después, la posterior decisión de repetir sólo el examen psicotécnico verbal.

Ante la paralización del examen, una jueza del Juzgado de lo Social de Madrid dio la razón a los candidatos aprobados.

Se espera que haya fecha de juicio pronto y que haya una resolución definitiva y vinculante en los próximos meses.