Víctimas de Adamuz piden a Europa que intervenga ante "las graves deficiencias" de la red ferroviaria española

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Las claves Generado con IA La Asociación 'Víctimas Descarrilamiento Adamuz' solicita a la Unión Europea una intervención urgente por graves deficiencias en la red ferroviaria española tras el accidente de enero en Córdoba. La denuncia presentada ante la Agencia Ferroviaria de la UE incluye informes de la Guardia Civil y advierte que el sistema ferroviario español registra más de cien roturas de vía al año. Se critican problemas como la inestabilidad de la rodadura, deformaciones en las vías, ausencia de videovigilancia exterior y falta de sistemas de geolocalización inmediata en los trenes. También se señala la falta de coordinación de los servicios de emergencia autonómicos y deficiencias en la seguridad del material rodante y la asistencia a los viajeros.

La Asociación 'Víctimas Descarrilamiento Adamuz' ha comparecido formalmente ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para exigir "una intervención urgente" tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

A través de una denuncia administrativa con los informes de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil, el objetivo es alertar a la entidad europea de "las graves deficiencias" que tiene la red ferroviaria española.

La asociación se suma así a los requerimientos preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), denunciando "una deficiencia estructural en el sistema actual que no alerta en tiempo real de la rotura de una vía".

Las víctimas, representadas por Antonio Benítez Ostos, Socio-Director de Administrativando Abogados, firma que coordina la defensa de la asociación, advierten en el escrito de que el sistema ferroviario español "acumula más de cien roturas de vía al año".

Asimismo, se aportan advertencias técnicas previas emitidas públicamente por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), donde ya se denunciaban graves deficiencias en las infraestructuras.

Tales como la inestabilidad en la rodadura, oscilaciones anómalas en los trenes a velocidades cercanas a los 280 km/h, fatiga de materiales y "botes" por la presencia de baches, deformaciones geométricas y desgaste ondulatorio en los rieles; sobrepeso en las vías y abuso de medidas de precaución.

Además, la denuncia subraya "carencias incomprensibles" en la seguridad del material rodante y la asistencia, la ausencia de cámaras de videovigilancia exteriores en los trenes, la falta de sistemas autónomos de geolocalización inmediata en caso de descarrilamiento, e insuficiencias en los portaequipajes que provocan la caída de bultos sobre los viajeros.

De igual modo, censuran que los servicios autonómicos de emergencias (061 y 112) sigan sin contar con protocolos de actuación plenamente coordinados y homogéneos en toda España.