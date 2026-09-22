La alta velocidad no se recupera tras el accidente de Adamuz: pierde un 10% de viajeros en el segundo trimestre de 2026

Otros servicios ferroviarios como Larga Distancia Convencional, Media Distancia y Cercanías también sufrieron descensos de viajeros respecto al año anterior.

Los precios medios de los billetes en los principales corredores oscilaron entre 31 y 56 euros, con ingresos por viajero un 20%-30% inferiores a los de 2019.

La línea Madrid-Málaga/Granada, reabierta en vía única, perdió un 30% de plazas y viajeros, mientras que el corredor Madrid-Barcelona registró una caída del 13% de usuarios.

El tráfico de alta velocidad perdió un 10% de viajeros en el segundo trimestre de 2026 tras el accidente de Adamuz, con 10,6 millones de pasajeros.

El tráfico de alta velocidad no termina de recuperarse tras el accidente de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas el pasado 18 de enero de 2026.

En el segundo trimestre del año, los servicios de larga distancia en alta velocidad registraron 10,6 millones de pasajeros, un 10% menos (1,2 millones menos) que entre abril y junio de 2025.

El descenso interanual se moderó respecto al 21% registrado en el primer trimestre, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Si bien es cierto, el tráfico ha subido un 33% en el trimestre anterior, pero no lo suficiente para compensar la caída del 10% con respecto a hace un año.

Las incidencias en la red siguieron condicionando la actividad. En la línea Madrid-Málaga/Granada, reabierta el 30 de abril en vía única, se perdieron un 30% de las plazas ofertadas, y también de los viajeros (cerca de medio millón).

El corredor Madrid-Barcelona, afectado por limitaciones de velocidad que han alargado el tiempo programado de viaje, perdió un 13% de los viajeros (más de medio millón) respecto al segundo trimestre de 2025.

Este trayecto lleva varios trimestres consecutivos perdiendo pasajeros.

Precios

El precio medio sin IVA del trayecto Madrid-Barcelona fue de 56 euros, 44 euros el Madrid-Sevilla, 40 euros el Madrid-Málaga, 32 euros el Madrid-Alicante y 31 euros el Madrid-Valencia.

En comparación con el segundo trimestre de 2019, los corredores Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga/Granada tuvieron alrededor de un 50% más de viajeros.

Sus ingresos medios aproximadamente un 20% inferiores.

En Madrid-Valencia y Madrid-Alicante, los viajeros aumentaron más del doble, (+122% y +147 %, respectivamente), mientras los ingresos medios se mantuvieron en torno a un 30% por debajo de 2019.

Otros servicios de viajeros

El resto de servicios también registraron pérdida de viajeros. Los viajeros descendieron un 6% en Larga Distancia Convencional, un 3% en media distancia alta velocidad, un 4% en Cercanías y un 27% en Media Distancia Convencional respecto al segundo trimestre de 2025.

En Cercanías y Media Distancia Convencional, la comparación interanual estuvo condicionada por el fin, el 30 de junio de 2025, de la gratuidad para viajeros recurrentes, si bien los viajes mantuvieron la subvención.

Por su parte, la actividad de transporte de mercancías creció un 4% en toneladas netas, pero perdió un 1% en t.km netas.