Renfe manda al taller los trenes estrella de Puente para renovar Cercanías Madrid

Renfe prevé reincorporar estas unidades al servicio en los próximos días, tras completar las verificaciones y mejoras pertinentes.

Los nuevos trenes Stadler, con capacidad para hasta 1.884 pasajeros, forman parte de un pedido de 79 convoyes por 1.306 millones de euros.

La compañía afirma que se trata de un proceso habitual de puesta a punto y rodaje en trenes recién estrenados, realizando pruebas y ajustes necesarios.

Renfe ha enviado al taller las nuevas unidades del modelo 453 de Stadler para Cercanías Madrid debido a una incidencia en el sistema de seguridad.

Nuevo revés para Renfe en la renovación de flota. La compañía mandó al taller hace unos días los trenes del modelo 453. Es decir, las unidades recién estrenadas de la marca Stadler para renovar Cercanías Madrid.

¿Los motivos? Según fuentes ferroviarias consultadas por este periódico se debe a una incidencia relacionada con el sistema de seguridad que ha provocado que Renfe los mande temporalmente al taller.

Renfe, por su parte, se defiende. “El hecho de que estén en taller no significa que estén fuera de circulación”, aseguran desde la compañía. También confirman que no se han retirado.

Para la empresa pública es algo normal y que se hace con otros modelos a pesar de que los trenes tan sólo llevan unas semanas en funcionamiento.

"Como ocurre con cualquier serie de trenes de nueva fabricación, las unidades realizan una fase de rodaje y puesta a punto que permite identificar oportunidades de mejora e introducir aquellos ajustes necesarios para optimizar sus prestaciones y fiabilidad", justifican.

Por este motivo, añaden, "algunas unidades están realizando actualmente circulaciones de prueba y verificaciones para incorporar las mejoras necesarias durante este proceso, como ocurre con cualquier modelo de tren".

Entre estas mejoras se encuentran actualizaciones de software y ajustes en diferentes sistemas del tren, como la señalización de frenado e información al viajero. Precisamente porque todavía hay pocos trenes es el momento adecuado para probarlos y ajustarlos de forma óptima a las necesidades del servicio.

Renfe prevé que las unidades que actualmente están completando este proceso se reincorporen al servicio en los próximos días una vez finalizadas las verificaciones mencionadas.

Para el ministro de Transportes, Óscar Puente, estos trenes son los mejores para renovar el servicio de Cercanías Madrid. En su presentación agradeció a Stadler cumplir con los plazos.

Trenes

Los nuevos trenes de Stadler entraron en funcionamiento a principios de septiembre. Se trata de las primeras unidades que forman parte de un pedido de 79 convoyes que Renfe contrató con el fabricante por 1.306 millones de euros.

También son los de mayor capacidad de la flota de la compañía: hasta 912 plazas en el caso de los T100 (de 100 metros) y 1.884 en los modelos T200 (de 200 metros).

Hablamos de trenes de gran capacidad, que combinan coches de uno y dos pisos y que se adaptan a los cambios de ocupación.

Así, los T100 permiten su evolución a T120, de cinco coches, y serán mixtos con dos coches de piso bajo y otros dos centrales de dos pisos. Por su parte, los T200 serán adaptables a tipo T240, de 10 coches, o reducirse a 160 metros.

En concreto, los T200 son los más grandes de la flota de Renfe en composición única, al poder disponer de cuatro coches de piso bajo y cuatro coches de dos pisos.

Una vez recibidas las primeras cinco unidades antes de finalizar el verano, se seguirán recibiendo trenes todos los meses hasta completar nueve T100 y ocho de T200 a lo largo de 2026.