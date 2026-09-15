El Gobierno aprueba una subida anual del 0,33% de las tasas aéreas y zanja la guerra entre Aena y aerolíneas

Se prevé un aumento de pasajeros en la red de aeropuertos españoles, pasando de 321 millones en 2025 a 358 millones en 2031.

El plan DORA III contempla una inversión récord cercana a los 13.000 millones de euros, de los cuales 9.900 millones serán inversión regulada procedente de las tarifas.

La decisión supone un punto intermedio entre la reducción de tarifas recomendada por la CNMC (-0,59%) y el incremento solicitado por Aena (3,82%).

El Gobierno ha aprobado una subida anual del 0,33% en las tasas aéreas para el periodo 2027-2031, según el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III).

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III que recoge una subida de tasas aéreas del 0,33% al año durante los próximos cinco años (2027-2031).

“Nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas de Europa porque el incremento es muy contenido”, ha asegurado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) planteó una reducción tarifaria anual en el periodo 2027-2031 del 0,59%, frente al incremento del 3,82% exigido por Aena.

Las aerolíneas abogaban por rebajar las tasas un 4,9%. De hecho, Ryanair lleva años quejándose de estas tarifas a las que pone como excusa para realizar recortes de plazas en aeropuertos secundarios en nuestro país.

La decisión final del Ministerio de Transportes es el diagnóstico realizado por el Ministerio de Economía que para Puente es “el más equilibrado”. Todo ello tras escuchar las propuestas de Aena, CNMC, aerolíneas y Aviación Civil.

Actualmente, el Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ) aplicable es de 11,02 euros por pasajero. Eso se debe al último ajuste de la CNMC, que permitió a Aena subir el 6,44% las tasas para ese año.

Además tiene en cuenta que se contempla un salto desde los 321 millones de viajeros atendidos en la red de aeropuertos en 2025 a una cifra de 358 millones en 2031.

Inversión récord

El DORA III recoge una inversión récord de casi 13.000 millones de euros ya anunciada por el Gobierno.

De ellos, 9.900 millones de euros es inversión regulada (procedente de las tarifas) y el resto de los ingresos que obtiene Aena de la actividad comercial en los aeropuertos.

Dentro de los datos que ha recordado Puente, un total de 2.800 millones irán destinados a terminales y 937 millones a campo de vuelos.

Las tarifas aeroportuarias son unos importes que Aena cobra a las aerolíneas por utilizar sus terminales, pistas, pasarelas, los controles de seguridad y tienen impacto en el precio de los billetes de avión.