Bolt nombra a Fernando Berzosa como nuevo director general en España en plena expansión de la compañía

El nuevo director deberá afrontar la presión regulatoria sobre los VTC, la competencia de Uber y Cabify, y los desafíos en el despliegue de micromovilidad.

Berzosa, con experiencia previa en Bolt tanto en España como en Paraguay, liderará la nueva etapa centrada en movilidad sostenible y alianzas.

La compañía celebra su quinto aniversario en España, donde opera en 12 ciudades y ha experimentado un crecimiento exponencial en usuarios y viajes.

Bolt ha nombrado a Fernando Berzosa como nuevo director general en España, reemplazando a Daniel Georges.

Cambio en la cúpula directiva de Bolt en España. La plataforma de movilidad ha nombrado a Fernando Berzosa director general en sustitución de Daniel Georges coincidiendo, además, con el quinto aniversario de la empresa en nuestro país.

Desde este puesto, Berzosa liderará el negocio en su próxima fase de crecimiento.

Actualmente, Bolt está presente en 12 ciudades de todo el país y ha experimentado un fuerte crecimiento en su negocio de movilidad.

En julio lanzó su servicio de vehículos con conductor (VTC) en Bilbao. Un poco antes llegó a Guadalajara, ciudad en la que no tiene la competencia de Uber ni de Cabify.

Entre 2021 y 2025, el número de viajes completados en la plataforma aumentó un 508%, mientras que su base de usuarios creció un 504% y su red de conductores colaboradores se amplió un 356%.

Sobre la base de este impulso, Berzosa sucede a Daniel Georges, quien estableció el negocio de Bolt Rides en España y lideró el lanzamiento y la expansión de la compañía durante los últimos cinco años.

Bajo la dirección de Daniel Georges, Bolt dejó de ser un nuevo actor en el mercado para convertirse en una plataforma de ámbito nacional que a día de hoy presta servicio a miles de usuarios a través de socios del taxi y de VTC.

También renovó este año su alianza con Aena para asegurar una segunda licencia en los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y Málaga-Costa del Sol.

Y desde 2025 Bolt ofrece a sus usuarios el seguimiento de vuelos para trayectos programados.

Hombre de la casa

Fernando Berzosa no llega de nuevas a Bolt, sino que es un hombre de la casa con una amplia experiencia en el negocio internacional de Bolt.

Comenzó su trayectoria en el equipo de Operaciones de Bolt en España antes de asumir un puesto de Estrategia Regional desde el que dio apoyo a varios mercados.

Más recientemente, fue director general de Bolt en Paraguay, donde lideró el negocio durante un periodo de crecimiento sostenido.

Ahora regresa a España para dirigir la próxima etapa de Bolt, mientras la compañía continúa invirtiendo en tecnología, movilidad sostenible y alianzas en todo el país.

Como director general, Berzosa se centrará en reforzar la colaboración con las administraciones públicas, los socios de flotas y los conductores, al tiempo que continúa ampliando el acceso a una movilidad fiable, asequible y sostenible.

"Mi prioridad es construir, mano a mano con las administraciones públicas y con las miles de pymes y conductores autónomos que hacen posible el servicio cada día, un modelo en el que el taxi, las VTC y las nuevas soluciones digitales coexistan y se complementen", afirma Fernando Berzosa, director general de Bolt Rides en España.

Asimismo, tendrá que lidiar con la fragmentación y presión regulatoria de los VTC, con competidores tan fuertes como Uber y Cabify y con el rechazo aún existente del gremio de los taxistas.

A esto hay que sumar las restricciones a la micromovilidad. El despliegue de patinetes y bicicletas eléctricas —negocio en el que también está inmerso Bolt— depende de concursos públicos y licencias municipales volátiles.