Adif corta la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona para reparar la catenaria averiada por el temporal

El corte, que comenzó a las 11:00 horas y durará unas dos horas, es necesario para cortar la tensión eléctrica y efectuar la reparación.

La incidencia está provocando retrasos de hasta una hora en los trenes, que podrían aumentar si no se repara la avería pronto.

Adif ha cortado temporalmente la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona para reparar una avería en la catenaria en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) causada por el temporal.

Adif ha decidido cortar temporalmente la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, con el objetivo de poder reparar cuanto antes una avería producida en un tramo de catenaria en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) como consecuencia del temporal.

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible explican que la incidencia está generando en estos momentos retrasos de hasta una hora, que podrían aumentar de no repararse la avería cuanto antes.

El corte tendrá una duración estimada de unas dos horas y comenzará a las 11.00 horas, por lo que, en caso de que los efectos del temporal no se sigan agravando, la reapertura debería producirse en torno a las 13.00 horas de este miércoles.

Los trenes con origen Madrid que ya están en movimiento continuarán hasta Zaragoza con retraso. La decisión de interrumpir la circulación en la línea responde a la necesidad de cortar la tensión eléctrica en la catenaria para poder repararla.

Cataluña está en alerta este miércoles por fuertes lluvias y Protecció Civil mantiene activa la alerta Inuncat.