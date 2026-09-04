Vuelven los patinetes eléctricos a los trenes: Renfe permitirá su acceso desde el 7 de septiembre

En España circulan unos siete millones de patinetes y otros vehículos de movilidad personal, según la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal.

Durante el viaje, los patinetes deberán ir plegados, apagados y ubicados en lugares designados, sin recargar las baterías a bordo ni obstaculizar el paso.

La medida responde a la existencia de una nueva regulación estatal que exige homologación y seguro obligatorio para los patinetes eléctricos.

Renfe permitirá de nuevo el acceso de patinetes eléctricos homologados a sus trenes desde el 7 de septiembre, excepto en Rodalies y Cercanías Euskadi.

A partir del próximo 7 de septiembre, Renfe volverá a permitir el transporte de patinetes eléctricos a bordo de sus trenes como parte de su apuesta por la movilidad.

La medida se aplicará en los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, excepto en Rodalies y Cercanías Euskadi, donde no se aplicará por el momento.

Renfe prohibió los patinetes eléctricos en todos sus servicios en diciembre de 2023 por razones de seguridad y salud pública, tras registrarse múltiples incidentes de incendios y explosiones repentinas de sus baterías. Ouigo e incluso el Metro de Madrid también los vetaron.

Ahora, justifica la readmisión de los patinetes eléctricos porque se produce “en un momento en el que ya existe una regulación específica que permite controlar e identificar los vehículos que pueden circular legalmente”.

En este sentido Renfe solo permitirá el acceso de aquellos patinetes que estén homologados y cumplan con la Ley 5/2025, que incorpora a los vehículos personales ligeros (VPL) dentro del sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil, adaptando así la normativa española a la Directiva (UE) 2021/2118.

Además, señala que esta decisión facilitará los desplazamientos de miles de personas que utilizan estos vehículos para completar el trayecto entre su domicilio y la estación o entre la estación y su lugar de trabajo o estudios.

Esta actualización de las condiciones de transporte llega tras la entrada en vigor del nuevo marco normativo estatal para los vehículos de movilidad personal (VMP).

La normativa incorpora sistemas de identificación, registro y aseguramiento obligatorios y permite reforzar las garantías de seguridad tanto para quienes utilizan estos vehículos como para el resto de los viajeros.

Según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, en España hay aproximadamente siete millones de patinetes eléctricos y otros VMP.

En el tren

Por seguridad y comodidad Renfe ha establecido algunas normas, como que durante el viaje los patinetes deberán permanecer plegados y apagados en todo momento.

No estará permitida la recarga de baterías a bordo y los vehículos deberán situarse en los espacios habilitados o en aquellas zonas donde ocasionen la menor interferencia posible al resto de viajeros, sin obstaculizar pasillos, puertas, salidas de emergencia ni espacios prioritarios.