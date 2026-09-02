Renfe sale de pérdidas seis años después: gana 60,2 millones de euros gracias a la alta velocidad

La actividad internacional de Renfe creció, con ingresos de 20,9 millones de euros y beneficios en sus filiales de Ingeniería y Alquiler; solo Renfe Mercancías cerró en negativo.

Los servicios de alta velocidad y larga distancia generaron 1.469 millones de euros, mientras los servicios públicos aportaron 532 millones.

La facturación por venta de billetes creció un 19%, alcanzando los 2.000 millones de euros tras transportar a 531,4 millones de personas.

Renfe obtuvo un beneficio neto de 60,2 millones de euros en 2025, dejando atrás las pérdidas de 2,9 millones de 2024.

El Grupo Renfe cerró el año 2025 con un beneficio neto consolidado de 60,2 millones de euros, frente a las pérdidas de 2,9 millones registradas en 2024, lo que supone el regreso del grupo a la senda de los beneficios por primera vez desde 2019.

Para la empresa pública, este resultado “se apoyó principalmente en la fortaleza de la demanda de los servicios de transporte de personas viajeras, el incremento de los ingresos por venta de billetes, la evolución positiva de los márgenes comerciales y una gestión más eficiente de los recursos”.

En concreto, durante el pasado ejercicio, la compañía transportó a 531,4 millones de personas, aumentando la facturación por venta de billetes un 19% hasta los 2.000 millones de euros.

Este comportamiento permitió multiplicar por más de diez el resultado de Renfe Viajeros, que concluyó el año con un beneficio neto superior a los 70 millones de euros, frente a los 5,4 millones obtenidos en 2024.

La alta velocidad y larga distancia aportaron 1.469 millones de euros (+7,5%), mientras que los servicios públicos (Cercanías, Avant y Media Distancia) alcanzaron 532 millones de euros.

La actividad internacional también fue positiva.

El impulso de mercados como Arabia Saudí, México y diversos países europeos permitió a Renfe Proyectos Internacionales alcanzar unos ingresos de 20,9 millones de euros, un 23,7% más que en el ejercicio anterior, y obtener un beneficio neto de 2 millones de euros.

Por otro lado, Renfe Ingeniería y Mantenimiento incrementó sus ingresos un 2,2% hasta situarse en 597,5 millones, mientras que la filial de Alquiler logró consolidar el ejercicio con beneficios.

Por contra, Renfe Mercancías se vio afectado por la alta competencia del sector y la evolución del tráfico, cerrando el año con unas pérdidas de 44,8 millones de euros.