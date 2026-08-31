Puente defiende el reparto de trenes: los nuevos Stadler para Madrid y un 30% más de plazas para Valencia con los Civia

La renovación de la flota de Renfe incluye una inversión de 3.500 millones de euros y la adquisición de 79 nuevos trenes Stadler para todo el territorio nacional.

Renfe ha presentado los nuevos trenes Stadler para Cercanías Madrid, los de mayor capacidad de la flota, con hasta 1.884 plazas en los modelos más grandes.

La llegada de los trenes Civia a Cercanías Valencia supone un aumento del 30% en la capacidad de plazas.

El ministro Óscar Puente defiende el traspaso de trenes Civia de Madrid a Valencia, asegurando que son los más modernos y de mayor capacidad disponibles.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha zanjado la polémica de los trenes Civia durante la presentación de los nuevos convoyes Stadler para Cercanías Madrid.

El titular de la cartera de Transportes ha explicado que se trata de una reordenación global de la flota nacional facilitada por la llegada de las nuevas unidades de Stadler a Madrid.

“Podemos asignar a cada núcleo de Cercanías las unidades que mejor responden a su demanda. De ahí el traslado de los Civia a Valencia”, ha comentado.

Por ello ha defendido que las unidades Civia enviadas desde Madrid eran “los mejores trenes” que tenía Cercanías en ese momento, siendo los más modernos y de mayor capacidad disponibles.

De hecho, ha recordado que gracias a la llegada de estos trenes, el núcleo de Cercanías de Valencia gana un 30% de capacidad.

La polémica se originó por presentar como una “modernización” el envío de trenes Civia a Valencia ya usados durante años en Cercanías Madrid.

A pesar de los años que llevan en funcionamiento, Puente asegura que “son modelos que están completamente renovados”.

Y lo ha hecho a la vez que presentaba una de las unidades del fabricante Stadler que desde la semana pasada presta servicio a Cercanías Madrid.

Un servicio que mueve cerca de 200 millones de viajeros al año, casi la mitad de los usuarios de tren de toda España.

“No es una cuestión de favoritismo con Madrid, es una cuestión simplemente de servir a la realidad que ya Madrid representa”, ha detallado.

Y en concreto se ha referido a la línea C5 (actualmente en obras) que contará con este nuevo modelo de trenes para dar más capacidad a una línea que concentra el 15-16% del tráfico ferroviario en España.

Nuevos trenes

Los dos nuevos trenes de Stadler son las primeras unidades que forman parte de un pedido de 79 convoyes que Renfe contrató con el fabricante por 1.306 millones de euros.

También son los de mayor capacidad de la flota de la compañía: hasta 912 plazas en el caso de los T100 (de 100 metros) y 1.884 en los modelos T200 (de 200 metros).

Hablamos de trenes de gran capacidad, que combinan coches de uno y dos pisos y que se adaptan a los cambios de ocupación.

Así, los T100 permiten su evolución a T120, de cinco coches, y serán mixtos con dos coches de piso bajo y otros dos centrales de dos pisos. Por su parte, los T200 serán adaptables a tipo T240, de 10 coches, o reducirse a 160 metros.

Tren de Cercanías Madrid del fabricante Stadler. Sandra Tobar.

En concreto, los T200 son los más grandes de la flota de Renfe en composición única, al poder disponer de cuatro coches de piso bajo y cuatro coches de dos pisos.

Una vez recibidas las primeras cinco unidades antes de finalizar el verano, se seguirán recibiendo trenes todos los meses hasta completar nueve T100 y ocho de T200 a lo largo de 2026.

Esta operación se enmarca en el plan de renovación de flota de Renfe, que prevé una inversión de unos 3.500 millones de euros para la adquisición de nuevo material rodante para todo el territorio nacional.