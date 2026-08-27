Prepare el bolsillo para la operación retorno: el gasóleo se encarece hasta un 20,6% y la gasolina aumenta un 12,4%

La DGT prevé 6,88 millones de desplazamientos durante la operación retorno, coincidiendo con el Gran Premio de Aragón de MotoGP y un gran flujo de vehículos extranjeros.

El alza de los carburantes se debe principalmente al aumento del margen del refino, que ha subido un 58% desde julio, y a las tensiones en Oriente Próximo y Rusia.

Llenar un depósito medio de gasóleo cuesta 102,4 euros y uno de gasolina 94,8 euros, lo que supone un aumento de 17,5 y 10,5 euros respectivamente frente a julio.

El precio del gasóleo ha subido un 20,6% y la gasolina un 12,4% respecto al inicio del verano, encareciendo los desplazamientos en la operación retorno.

La última operación especial de tráfico del verano llega con un nuevo alza en el precio de los carburantes. La operación retorno del mes de agosto, que pone fin al dispositivo especial de verano organizado por la Dirección General de Tráfico (DGT), contempla hasta 6,88 millones de desplazamientos en las carreteras españolas, lo que supone un 36% más en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, dado que cuenta con un día más.

Esta operación retorno dará inicio a las 15.00 horas del viernes 28 de agosto y culminará la medianoche del lunes 31 de agosto. Ahora bien, estos desplazamientos serán más caros que al comienzo del periodo estival. Así las cosas, el precio medio del litro de diésel es un 20,6% más elevado en comparación con la operación salida del verano, hasta situarse en los 1,86 euros.

La gasolina, por su parte, también ha sufrido un incremento del 12,4% en comparación con los primeros días de julio, cuando dio comienzo la operación salida del verano, hasta situarse en los 1,72 euros el litro.

En román paladino, llenar un depósito medio de gasóleo alcanzará los 102,4 euros, lo que supone un encarecimiento de 17,5 euros en comparación con la operación salida de julio. Por su parte, llenar un tanque medio de un depósito de gasolina para la operación retorno tendrá un coste de 94,8 euros, lo que equivale a un alza de 10,5 euros más frente a principios de julio.

Pero, ¿cómo se explica que el precio de los carburantes en los monolitos de las estaciones de servicio no deje de escalar si el coste del barril de Brent, el de referencia en Europa, parece haber dado una tregua en los últimos días? La razón está en los márgenes del refino.

El crudo Brent acumula cuatro sesiones a la baja tras la rebaja de las tensiones puramente bélicas entre EEUU e Irán y la repercusión de este contexto para la situación del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la materia prima energética sí que se ha encarecido desde que se inició la operación salida del verano. En concreto, el precio del crudo del Mar del Norte ha subido un 20% desde el 3 julio.

Pero esta no es la razón que más peso ha tenido para disparar el precio de los carburantes. El índice que mide el margen del refino -el diferencial entre el gasóleo ICE Europe y el Brent- es decir, la diferencia entre lo que le cuesta a una refinería comprar petróleo crudo y el precio a la que acaba vendiendo el gasóleo, ha subido casi un 58% en el mismo tiempo.

Y esto también se debe, en parte, al conflicto en Oriente Próximo. La capacidad de refinar en dicha región ha disminuido a consecuencia del conflicto, lo que se suma a la caída de la actividad en las instalaciones rusas por los ataques ucranianos.

Gran Premio de Aragón de MotoGP

Las zonas con más afluencia de tráfico serán las del centro, Levante y el sur, dado que cada una de ellas acaparará el 22% de los movimientos.

Pero esta operación retorno también coincidirá con la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP, acto que generará numerosos desplazamientos de turismos y sobre todo motos en las carreteras con destino al circuito y con el regreso.

A todos los anteriores desplazamientos por carretera, habrá que sumar la continua afluencia de vehículos de matrícula extranjera en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

Para dicha operación retorno, la DGT contará con la unidad de medios aéreos la cual está formada por nueve helicópteros Pegasus, 39 drones y un personal de vuelo y apoyo formado por 80 trabajadores. Pero también contará con furgonetas y motos camufladas para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad.

Horas más desfavorables

Desde primeras horas de la tarde del viernes 28 (especialmente entre las 16.00 y las 22.00 horas), se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación, tanto en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso por el comienzo del fin de semana estival.

El sábado 29 continuará el tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos desde primeras horas de la mañana, especialmente entre las 9.00 y las 13.00 horas, motivados principalmente por los trayectos cortos habituales de fin de semana a zonas de segunda residencia y playas.

El domingo 30 por la mañana serán conflictivos los accesos a playas y costa con problemas de circulación en itinerarios que unen poblaciones del litoral. Eso sí, entre las 16.00 y las 23.00 horas comenzarán las elevadas intensidades de tráfico y los problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas del litoral y descanso hacia los grandes núcleos urbanos.

Por último, el lunes 31, la circulación podrá ser conflictiva por la mañana en trayectos de corto recorrido, por carreteras que comunican poblaciones del litoral y accesos a zonas de playas.

Siniestros y fallecidos

A falta de que finalice la operación retorno, la medianoche del lunes 31 de agosto, la cifra de siniestros y fallecidos son inferiores a las registradas el año anterior.

En lo que a siniestros mortales se refiere, en el mes de julio y hasta el 23 de agosto -últimos datos disponibles- el número de accidentes mortales alcanzó los 188, lo que supone 21 menos en comparación con los meses estivales de 2025.

En cuanto a los fallecidos, entre julio y los 23 primeros días de agosto fallecieron en accidentes de tráfico un total de 209 personas. Una cifra que supone 21 fallecidos menos en comparación con los meses de julio y agosto del año pasado.

En lo que va de año, el número de fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras españolas se sitúa en 702 personas, lo que supone 15 menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.