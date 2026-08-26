Renfe revoluciona el ‘vending’ de sus trenes: adiós al efectivo y límite al azúcar a bordo

Las máquinas deberán advertir sobre el consumo de azúcares añadidos, y el servicio entrará en vigor el 1 de noviembre con una duración de dos años.

Se prohíbe la venta de alcohol, bebidas energéticas, tabaco y encendedores; se priorizan snacks saludables y envases reciclables o biodegradables.

El nuevo contrato, valorado en 1,7 millones de euros, incluye el mantenimiento y recarga de 344 máquinas y la adaptación de 35 al sistema contactless.

Renfe moderniza las máquinas vending de trenes Avant y Media Distancia, eliminando el pago en efectivo y apostando por sistemas 100% digitales.

Renfe se lanza a modernizar las máquinas vending de los trenes Avant y Media Distancia. Y lo hace con el plan de eliminar por completo el pago en metálico y con la vista puesta también en ofrecer productos más saludables.

Por ello, ha licitado un contrato con un presupuesto estimado de 1,7 millones de euros (IVA incluido) para el mantenimiento y la recarga de 344 máquinas operativas distribuidas en diversas series de trenes, como las 104, 114, 121, 449 y 599.

Estos convoyes prestan determinados servicios de Avant y Media Distancia, que cuentan con máquinas vending en su interior al no disponer de vagón con servicio de cafetería.

La principal novedad es la transición al pago 100% digital. De esta forma, la nueva adjudicataria de este servicio eliminará por completo el pago en metálico.

Para ello se adaptarán 35 máquinas al sistema contactless (tarjeta y móvil) y se retirarán otras 37 por obsolescencia del material rodante, según los pliegos técnicos del contrato.

También es vital que las máquinas vending permitan realizar la compra en zonas sin señal (como túneles), registrando la transacción en el dispositivo para cobrarla de forma diferida en cuanto se recupera la conexión 3G/4G.

Asimismo, tendrán que tener un módem integrado que envía datos en vivo sobre ventas, reposición de stock, geolocalización del tren y alertas automáticas por fallos técnicos.

Productos y restricciones

En cuanto al surtido, en las máquinas expendedoras de estos trenes siempre habrá agua mineral sin gas, refrescos de cola (variedad normal, light y sin cafeína), refrescos de zumo con burbujas y bebidas isotónicas.

Además, se especifica la inclusión obligatoria de carteles que adviertan contra el consumo de azúcares añadidos e inviten a realizar un consumo responsable.

En los pliegos se especifica que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas, bebidas energéticas o estimulantes, tabaco y encendedores. Sí se podrá vender cerveza 0,0.

También se da preferencia a los snacks de larga caducidad de primeras marcas, priorizando opciones bajas en sodio, sin lactosa, vegetarianas o de comercio justo.

En caso de que una máquina quede fuera de servicio durante más de 72 horas, es obligatorio desechar y reponer todos los productos refrigerados por riesgo de rotura de la cadena de frío.

Y, por último, los envoltorios y envases de los productos ofrecidos deben ser reciclables o biodegradables.

El 21 de septiembre es la fecha para presentar candidaturas. Renfe contempla que el nuevo servicio se inicie el 1 de noviembre de este año y tenga una duración de dos años.