Renfe arranca el proceso para operar en Portugal tras las dificultades halladas en Francia

El ministro Óscar Puente se muestra dispuesto a transferir la gestión de los trenes de Cercanías a Madrid y Andalucía si así lo solicitan las comunidades autónomas.

Renfe aún espera la entrega de los trenes serie 107 por parte de Talgo, tras retrasos y multas impuestas al fabricante por la serie 106.

La compañía busca operar en Portugal con los trenes Talgo de las series 106 y 107, adaptados al ancho ibérico, facilitando su integración en la red portuguesa.

Renfe inicia el proceso para homologar sus trenes de alta velocidad en Portugal, ante las dificultades regulatorias encontradas en Francia.

Renfe ha arrancado el proceso para homologar sus trenes de alta velocidad en Portugal con el objetivo de operar en un futuro en ese país, después de que la expansión de sus servicios en Francia se haya visto obstaculizada por varias trabas regulatorias.

Óscar Puente indica que Renfe está intentando homologar sus trenes de las series 106 y 107 de Talgo. "Son modelos muy adaptables al entorno portugués, que en parte es de ancho ibérico como España y estamos intentando homologarlos para poder trabajar allí", ha añadido, en una entrevista concedida a Europa Press.

Puente ha señalado que se trata de un cambio de enfoque en el plan de internacionalización de Renfe, ya que su objetivo era seguir expandiéndose en Francia, donde está presente solo en la zona sur. Sin embargo, las trabas regulatorias están retrasando su llegada a ciudades clave como París.

"Hay que analizar la realidad y no empecinarse en cosas que parecen difíciles, por lo que estamos cambiando nuestras ideas, enfocándolas más hacia Portugal, que está en vísperas de desarrollar su red de alta velocidad y es un territorio en el que vamos a trabajar mucho más cómodos y vamos a tener una entrada más sencilla", ha explicado.

Por otro lado, Renfe sigue esperando que Talgo le entregue los trenes de la serie 107 con dos años ya de retraso, después de que el operador le impusiera una multa de 116 millones de euros al fabricante de trenes por los retrasos de la serie 106.

En el caso de los 107, el ministro ha evitado hablar de nuevas sanciones y esperará a recibirlos y a analizar las circunstancias antes de imponer cualquier multa en aplicación de las cláusulas del contrato.

"Ahora estamos centrados en el proceso de evaluación y vamos a ver finalmente cuándo se produce la entrega para tener en cuenta todas las circunstancias", ha añadido.

Cercanías

Por otro lado, Puente se ha mostrado dispuesto a valorar la transferencia de los trenes de Cercanías a la Comunidad de Madrid y a Andalucía.

Tras los nuevos pasos dados en la transferencia de Rodalies (los cercanías de Cataluña) a la Generalitat, otras comunidades podrían seguir el ejemplo y querer asumir sus trenes de proximidad para integrarlos por completo en un único mando de transportes regionales.

El ministro ha recordado que ya le propuso esa transferencia tanto a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, como al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras las continuas quejas que ambos manifestaban sobre la gestión de esos trenes por parte del Gobierno. "Se quejan pero no lo quieren", ha dicho.

"No tenemos ninguna ambición de acaparar servicios que son de proximidad. Mientras no haya ese tipo de petición, nosotros vamos a seguir trabajando en las cercanías de este país, tratando de mejorarlas", ha añadido.

"Estamos mejorando los cercanías de Madrid, de Asturias, de Cantabria, de País Vasco, de Málaga, de Sevilla, también los Rodalies, y vamos a seguir avanzando, pero si en algún momento las comunidades autónomas quieren asumir esos servicios, ningún problema", ha asegurado.

En cuanto a la expansión del abono único de transportes que se puso en marcha a principios de año y que por ahora solo incluye los trenes de cercanías y de media distancia de Renfe y los autobuses de largo recorrido por 60 euros al mes, Puente ha lamentado que falta voluntad política.

"Para que se incorpore el transporte urbano y metropolitano al abono, lo que hace falta es voluntad política, que Madrid, Alicante y resto de ciudades y comunidades se sumen, pero están dispuestos a machacar a los ciudadanos con tal de no dar al señor Puente una baza", ha indicado al respecto.