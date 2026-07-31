Más lío en las oposiciones de Renfe: 140 aprobados con plaza en el primer examen se quedan sin vacante en la repetición

El conflicto se originó tras denuncias de filtración en la prueba verbal y decisiones contradictorias entre Renfe, sindicatos y la Abogacía del Estado.

Los 140 afectados recurrirán a la vía judicial, pues consideran que el segundo examen fue menos exigente y tienen derecho adquirido a su plaza según una jueza.

De los 600 aprobados inicialmente con plaza, 140 han perdido su vacante tras la repetición del examen, aunque sí aprobaron la segunda prueba.

Renfe repitió el examen psicotécnico verbal de la oposición a operador comercial por sospechas de filtraciones, afectando a 2.213 aspirantes.

El pasado 25 de julio Renfe repitió el examen psicotécnico verbal a 2.213 aspirantes de la oposición que ofertaba 600 plazas de operador comercial. Lo volvió a realizar ante la sospecha de filtraciones en la primera convocatoria y con 600 aprobados con plaza provisional que calificaron de injusta la repetición.

El resultado tampoco ha gustado. De esos 600 aprobados con plaza, 140 se han quedado sin vacante a pesar de haber aprobado el examen en la repetición, según las listas provisionales ya publicadas. El resto sí consiguieron mantener la plaza.

A esos 140 que se han quedado sin puesto fijo de operador comercial ahora sólo les queda jugar una baza judicial muy importante, tal y como ya avanzó este periódico.

Cerca de 400 de los 600 iniciales aprobados se unieron para acudir a los tribunales a denunciar primero la paralización de la oposición por parte de Renfe y después la posterior decisión de repetir sólo el examen psicotécnico verbal.

Ante la paralización del examen, una jueza del Juzgado de lo Social de Madrid dio la razón a los candidatos aprobados. De hecho, propuso realizar la prueba en diciembre mientras avanzaba la demanda en el juzgado.

Se pidieron medidas cautelares, pero Renfe bloqueó el proceso, según cuentan fuentes cercanas a EL ESPAÑOL-Invertia.

A pesar de la repetición del examen, ante la Justicia estos casi 400 aspirantes tienen asegurado el derecho adquirido a su plaza en la primera prueba, aunque se repita.

Así que tras los resultados de la repetición, la demanda sigue adelante con estos 140 afectados. Y lo hace con más fuerza.

¿Por qué? Porque en “el segundo examen se ha rebajado notablemente el nivel de exigencia y se ha dado más tiempo para superarlo, por lo que ya no es igual al inicial”, aseguran fuentes cercanas.

En principio, la demanda se tramitará de forma urgente. Se espera que el juicio se resuelva en seis o siete meses, detallan dichas fuentes.

Además, si hay sentencia favorable a los demandantes, Renfe no puede recurrir y se verá obligada a duplicar plazas para aquellos con plaza asignada en la primera prueba, pero no en la segunda.

Cronología de la polémica

El origen de la polémica oposición se inicia el 18 de junio. Ese día salieron las listas provisionales para acceder a una de las 600 plazas para operador comercial de una convocatoria que reunió a 5.716 candidatos el 6 de junio.

Fue entonces cuando empezaron a circular, entre los propios aspirantes, las primeras denuncias: buena parte del contenido de la prueba de aptitud verbal, decían, coincidía de forma sustancial con los materiales de preparación que distribuía una academia concreta, Eticop.

A partir de ahí el escándalo fue escalando y el caos estalló. El 30 de junio, Renfe decidió paralizar sus oposiciones a operador comercial.

Todo ello tras remitir la documentación del proceso de selección a la Abogacía del Estado, con el fin de conocer su opinión e incorporar su criterio jurídico antes de adoptar una decisión definitiva.

Con ello, dejó a 600 opositores que aprobaron y consiguieron plaza provisionalmente en el limbo laboral y personal, ya que muchos han dejado sus puestos de trabajo pensando que tenían su plaza en Renfe.

Días después, la Abogacía del Estado emitió su opinión. Declaró que si la filtración afectó de manera exclusiva a la prueba psicotécnica verbal, la actuación jurídicamente procedente era dejar “sin efecto exclusivamente dicha prueba y acordar su repetición”.

Pero dejó claro que no tenía la competencia para ordenar la repetición por sí misma, ya que esa es una facultad exclusiva del Tribunal de la convocatoria de Renfe.

El 10 de julio, dicho Tribunal votó a favor de repetir únicamente la prueba de aptitud verbal, fijando la nueva fecha para el 25 de julio de 2026.

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La votación no fue unánime. Renfe y Semaf (sindicato de maquinistas) votaron a favor de repetir la prueba verbal, mientras que CCOO y UGT lo hicieron en contra.

En total, la repetición de la prueba se llevó a cabo el pasado 25 de julio y afectó a 2.213 aspirantes, correspondientes a las personas que superaron la prueba de conocimientos y la prueba psicotécnica numérica.